Мишустин выделил свыше 200 млн рублей для Ульяновской детской больницы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 203,9 миллиона рублей на покупку медицинского оборудования для Ульяновской областной детской больницы имени Горячева.

Учреждению требуется современный цифровой рентген, новое УЗИ-оборудование, эндоскопические стойки. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями.

С рабочей поездкой в регионе глава правительства находился 3 июня. Он посетил непосредственно детскую больницу, городскую поликлинику №1, а также ряд авиапредприятий.