В Ставрополе застрелили замначальника угрозыска полиции

В Ставрополе в результате нападения застрелили заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Раненого полицейского доставили с огнестрельным ранением в больницу, однако врачам спасти его не удалось. Он скончался в больнице.

По предварительной версии правоохранителей, убийство было спланированным. Преступники поджидали полицейского у его дома и, когда тот выходил из машины, один из злоумышленников открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

Двух преступников, попавших на камеры уличного видеонаблюдения, сейчас разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.