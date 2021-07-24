В Ставрополе застрелили замначальника угрозыска полиции

Новости

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими 12:47
ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Справедливой России - За правду" 12:43
Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства 12:33
Погибшим из-за залпового ливня в Сочи оказался полицейский 12:18
Семенов и Лешуков победили на старте турнира по пляжному волейболу на ОИ 12:10
Хачанов и Рублев проиграли в первом круге олимпийского турнира в парах 12:07
Минздрав разъяснил порядок вакцинации от COVID-19 беременных и онкобольных 12:07
"Рейнджерс" обменяли российского хоккеиста Павла Бучневича в "Сент-Луис" 12:00
Собянин: Более 60% выпускников реабилитационных школ-интернатов поступают в вузы 11:57
Самолеты из России в Беларусь будут летать чаще 11:48
Кабмин утвердил правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов 11:22
Сергей Миронов оценил перспективы объединения левых партий 11:10
Стоунхендж может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 11:09
Российский теннисист Карацев назвал своей мечтой победу на Олимпиаде 10:56
Литве не хватило колючей проволоки на забор с Беларусью 10:47
Начало Всероссийской переписи населения снова могут перенести 10:43
Мишустин выделил свыше 200 млн рублей для Ульяновской детской больницы 10:28
Рейтинг Байдена достиг нового минимума 10:25
МОК требует нигде и никогда не забывать о масках 10:23
В Екатеринбурге нашли парней, которые напугали девушку головой косули 10:21
Первый авиарейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров с Транссиба 10:17
В Минске откроется выставка древних икон 10:16
Посольство России в Токио попросило МОК исправить карту с Крымом 10:16
Штабы РФ и Сирии проведут совместное совещание в Дамаске 10:11
Недобросовестные работодатели не смогут нанимать мигрантов 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе застрелили замначальника угрозыска полиции

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)

В Ставрополе в результате нападения застрелили заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье пьяные хулиганы убили полицейского за замечание

Раненого полицейского доставили с огнестрельным ранением в больницу, однако врачам спасти его не удалось. Он скончался в больнице.

По предварительной версии правоохранителей, убийство было спланированным. Преступники поджидали полицейского у его дома и, когда тот выходил из машины, один из злоумышленников открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

Двух преступников, попавших на камеры уличного видеонаблюдения, сейчас разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

Главное сегодня

Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров