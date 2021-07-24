В Ленобласти владелец нарколаборатории при задержании обстрелял полицию

В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области произошло ЧП. 45-летний житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга открыл стрельбу по полицейским.

В распространенном пресс-релизе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области отмечается, что сотрудники полиции прибыли в деревню, чтобы ликвидировать лабораторию по производству синтетических наркотиков. Мужчина заметил их, выскочил из сарая и забежал в дом. Он схватил там охотничье ружье и стал стрелять в прибывших сотрудников.

Полицейские обезвредили стрелка, ранив его в ногу. В доме нашли и другое огнестрельное оружие, а в сарае - лабораторное оборудование и химическое сырье.

Кстати, накануне полицейские задержали еще двоих мужчин, 39 и 42 лет, теперь уже в городе Сосновый Бор. У них изъяли кусты конопли и наркотическое средство каннабис. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.