МЧС: Ситуация в Сочи улучшилась, эвакуация населения не требуется

Ливни в Сочи прекратились, уровень воды в реках начал снижаться, эвакуация населения не требуется, рассказали ТАСС в региональном МЧС. "На месте работают аварийно-спасательные подразделения. Сил и средств достаточно", - подчеркнули в ведомстве. Синоптики не прогнозируют ухудшения погоды в ближайшие часы.

Сильный дождь начался в Сочи 22 июля. Осадки продолжились в пятницу. В городе было объявлено штормовое предупреждение. Ливни подтопили участок трассы А-147 в поселке Хоста. Там организовано реверсивное движение.

В местах локальных подтоплений находятся спасатели. На реках, многие из которых вышли из берегов, дежурят сотрудники администраций внутригородских районов.