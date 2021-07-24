Погибшим из-за залпового ливня в Сочи оказался полицейский

Установлена личность погибшего в результате обрушившегося на Сочи мощного ливня. Им оказался сотрудник УВД по Сочи 1979 года рождения, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, автомобиль с людьми упал с моста в реку Мацеста Хостинского района. Кроме полицейского, который был за рулем, в машине находились его жена и ребенок 2010 года рождения, а также мужчина и женщина.

Мужчине удалось спастись. Тело полицейского нашли в русле руки Мацеста. Проводится проверка.

Позже нашли пустой автомобиль. Предположительно, трех пассажиров унесло в море. Их поиски продолжаются.