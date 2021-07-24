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Рубрика: Происшествия

В Абхазии спасли унесенных в море на сапбордах российских туристов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Республике Абхазия спасли унесенную в открытое море группу российских туристов на сапбордах (спортивных плоских надувных лодках). Об этом сообщили в МЧС региона.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Оказалось, происшествие произошло еще 16 июля 2021 года - отдыхающие отправились в Черное море на надувных досках ночью и в разгаре фотосессии потеряли весло. Сначала туристы попытались грести в сторону берега руками, однако усилия не увенчались успехом - сильное течение, преобладающее в этом районе, все дальше и дальше уводило их от цели.

"С помощью экипажа пограничного сторожевого катера, граждане были спасены и доставлены на берег, - рассказали в пресс-службе министерства по ЧС Республики Абхазия. - По завершению спасательной операции туристам была оказана необходимая медицинская помощь и проведена профилактическая беседа по правилам выхода и нахождения в море. Дело в том, что использование надувных спортивных досок строго регламентировано и предусматривает соблюдение жестких правил, которым необходимо следовать".

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире экс-СССР Абхазия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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