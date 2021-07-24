В Астраханской области районные больницы получили новые автомобили

В Астраханской области районные больницы получили тринадцать новых автомобилей. Прежде всего, на них будут выезжать к пациентам сотрудники отделений медико-санитарной помощи лечебных учреждений.

Подчеркивая значимость события, ключи от новой техники руководителям больниц вручил губернатор региона. Игорь Бабушкин поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, отметив, что именно они находятся в эпицентре борьбы с пандемией.

- Желаю вам здоровья и крепости духа, - обратился глава Астраханской области к представителям медучреждений.

Он также подчеркнул, что с помощью новых автомобилей врачи смогут приезжать к пациентам быстрее, в том числе, доставлять им необходимые лекарства. Ведь полученные машины оснащены всем необходимым для этого, включая кондиционеры.

Современной техникой больницы области оснащаются в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 2021 - 2025 годы. Она была разработана по инициативе губернатора с целью повышения качества и доступности медицинской помощи населению. Ранее в рамках этой программы районные больницы уже получили 12 автомобилей. В этом году медучреждениям передадут ещё десять машин. Всего по программе планируется закупить и передать медработникам 139 автомобилей.

По словам депутата Госдумы РФ, заместителя председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуля, до 2023 года в российские регионы будет поставлено около пяти тысяч автомобилей скорой медицинской помощи, о чем было сказано в послании президента России Совету Федерации.

- Важно обеспечить транспортом не только станции скорой помощи, но и амбулаторное звено. В Астраханской области такая работа уже ведется, это очень важно для улучшении работы всей системы здравоохранения региона, - отметил депутат.