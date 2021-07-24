В Крыму при столкновении пяти автомобилей погиб человек

В Джанкойском районе Крыма в результате столкновения пяти автомобилей погиб водитель одного из них. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Двигаясь со стороны Феодосии, возле села Новая жизнь Джанкойского района авто погибшего водителя на высокой скорости врезалось в Mercedes Benz C230, который остановился на запрещающий красный сигнал на участке дорожных работ.

После удара Toyota Mercedes въехал в стоящий впереди ВАЗ-21063. Тот в свою очередь столкнулся с таким же ВАЗ-21063. Последний же влетел в КАМАЗ-6520-43, который перед ним остановился на красный свет.

В результате ДТП водители Mercedes и ВАЗ получили телесные повреждения, а водитель Toyota погиб.

В связи с происшествием правоохранители организовали проверку.