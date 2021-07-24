В Сочи из-за мощного ливня реки вышли из берегов и затопили дороги

Новости

Стал известен тренерский штаб Карпина в сборной России 23.07.2021
РФПИ анонсировал увеличение производства "Спутника V" в сентябре 23.07.2021
Собянин поздравил работников торговли с наступающим профессиональным праздником 23.07.2021
РФПИ и Аргентина работают над ускорением поставок"Спутника V" в страну 23.07.2021
Зеленский ввел санкции против Wildberries 23.07.2021
Собянин: Миллион столичных пенсионеров уже привит от COVID 23.07.2021
Глава минздрава Турции привал вернуть строгие ограничительные меры 23.07.2021
В крупнейших городах Коми закрывают фудкорты и ярмарки из-за COVID-19 23.07.2021
В Калининградской области разрешили свадьбы и корпоративы для привитых 23.07.2021
Экран рухнул в преддверии музыкального фестиваля Rolling Loud во Флориде 23.07.2021
В Вооруженных силах более 35 тысяч человек вылечили от коронавируса 23.07.2021
США пригрозили Польше за отказ в лицензии американскому телеканалу 23.07.2021
Менеджер МакSим рассказала об улучшении ее состояния 23.07.2021
Facebook покажет самые интересные моменты с Олимпиады 23.07.2021
В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа 23.07.2021
ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса 23.07.2021
Изменена система ценообразования на проезд в скоростных поездах Минск-Москва 23.07.2021
ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры к Украине 23.07.2021
В Оренбуржье пожарный погиб, защищая село от огня 23.07.2021
ВОЗ: Рано говорить о завершении пандемии коронавируса 23.07.2021
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V" 23.07.2021
Гандболистка Сень опубликовала видео парада на открытии Олимпиады 23.07.2021
В казанский суд передали дело о краже крупной партии ювелирных изделий 23.07.2021
"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций 23.07.2021
Медведев прокомментировал заявления о санкциях по "Северному потоку-2" 23.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 00:02
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за мощного ливня реки вышли из берегов и затопили дороги

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи наблюдался подъем уровня воды в реках Мацеста и Хоста, а также произошло подтопление участка дороги в микрорайоне Хоста и двух торговых помещений в поселке Дагомыс Лазаревского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
На Кубани из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

Выпало 52,6 миллиметра осадков за час. Из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция "Хоста". Отрабатываются точечные заявки от жителей. По состоянию на 22.50 поступило восемь заявок на откачку воды.

К ликвидации последствий привлекались 69 человек и 24 единицы техники. В экстренном ведомстве функционирует оперативный штаб.

МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в Сочи.

Из-за ливня в данный момент практически парализовано движение транспорта в Адлерском районе на автодороге Адлер - Сочи, организовано реверсивное движение на автодороге Джубга - Сочи в районе ЖК "Морская Симфония", сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Росавтодор.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин подписал указ о флагах ВМФ России
Собянин: Миллион столичных пенсионеров уже привит от COVID
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V"
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров