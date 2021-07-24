В Сочи из-за мощного ливня реки вышли из берегов и затопили дороги

В Сочи наблюдался подъем уровня воды в реках Мацеста и Хоста, а также произошло подтопление участка дороги в микрорайоне Хоста и двух торговых помещений в поселке Дагомыс Лазаревского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выпало 52,6 миллиметра осадков за час. Из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция "Хоста". Отрабатываются точечные заявки от жителей. По состоянию на 22.50 поступило восемь заявок на откачку воды.

К ликвидации последствий привлекались 69 человек и 24 единицы техники. В экстренном ведомстве функционирует оперативный штаб.

МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в Сочи.

Из-за ливня в данный момент практически парализовано движение транспорта в Адлерском районе на автодороге Адлер - Сочи, организовано реверсивное движение на автодороге Джубга - Сочи в районе ЖК "Морская Симфония", сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Росавтодор.