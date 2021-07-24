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Рубрика: Власть

Выбран победитель конкурса мастер-планов Астраханской агломерации

Текст: Алена Ларина (Астрахань)
В финал открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Астраханской агломерации вышло три участника. В заседании конкурсного жюри, которое возглавил губернатор региона Игорь Бабушкин, участвовал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

- Астраханская область четко определила основные векторы и план развития своей агломерации. В освоении этого механизма регион можно считать передовым, примеру которого стоит следовать и другим субъектам России, - считает замминистра.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Он также отметил, что Астраханская область обладает выгодным географическим положением на границе Азии и Европы, находится на пересечении международных транспортных коридоров, а, кроме того, имеет уникальные природно-рекреационные особенности. Разрабатываемый документ определит приоритеты развития Астраханской агломерации и региона в целом с целью повышения качества жизни населения как в городах, так и в селах. Причем, будущий мастер-план будет учитывать мнение жителей по вопросам развития территорий.

Как рассказала член экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды, советник губернатора Астраханской области Евгения Муринец, тройка лидеров конкурса была выбрана из почти двадцати высокопрофессиональных консорциумов. По итогам голосования в конкурсе победил проект команды Института генплана Москвы, предполагающий создание каспийского культурно-образовательного кластера, туристического района, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство городского острова.

Второе место заняли разработчики научно-проектной организации "Южный градостроительный центр", третье - специалисты ООО "Оркестр дизайн". При подведении результатов конкурса, губернатор Игорь Бабушкин поручил обеспечить открытый доступ к мастер-плану для жителей региона и дал месяц для сбора мнений и идей граждан, после этого будут проведены общественные обсуждения.

- В результате общей работы мы получим красивую, современную и перспективную Астрахань, удобную и привлекательную для жизни людей и развития бизнеса,- отметил губернатор.

- У нашего уникального и самобытного региона появятся все шансы закрепить за собой статус приоритетной геостратегической территории и стать крупным, влиятельным центром в России и на Каспии, - заключил Бабушкин.

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