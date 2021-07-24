Как проходят сборы курсантов первого на Урале военного учебного центра

Подъем в шесть утра, построение на плацу и подготовка снаряжения - так начинаются летние учебные сборы для курсантов. Сейчас в них участвуют более 450 студентов и 18 офицеров военного учебного центра (ВУЦ) УрФУ.

- Мы ощутили все прелести армейской жизни, добираясь от вокзала Тоцкого до части на машинах "КамАЗ". Нам сразу же довели распорядок дня в казарме, определили график нарядов по роте. В конце первой недели взвод сдал нормативы по сборке и разборке автомата, метанию гранаты в полной боевой экипировке, - рассказали "РГ" курсанты Андрей Кочетов и Павел Пустохин.

Нынче ребят распределили по девяти воинским частям Центрального военного округа - от Энгельса до Абакана. Учебные сборы - долгожданный и последний этап обучения, где юноши принимают присягу и за месяц отрабатывают теоретические знания на практике. Скажем, танкисты вначале осваивают навыки управления на компьютерных тренажерах.

- Казалось, что мы уже мчимся по полигону - это круче видеоигр. Условия были максимально приближены к реальности. Любую неровность виртуальной дороги передавал гидравлический привод, шлемофон дополнял наши ощущения правдоподобным звуком двигателя, а органы управления и показания приборов имитировали настоящую боевую машину, - делятся впечатлениями курсанты танковых войск Виктор Воинков и Олег Сухобский.

Всего ВУЦ обучает свыше тысячи человек. Там готовят офицеров по 18 военно-учетным специальностям на пяти кафедрах. По итогам успешной сдачи экзаменов и работы "в полях", приказом министра обороны им присваивают первое воинское звание "лейтенанта", "сержанта" запаса - до сборов они учатся 2-2,5 года. К слову, чаще всего ребята хотят поступить на кафедры специальной подготовки и воздушно-космических сил.

Фото: ВУЦ УрФУ

- Здесь прошел наш первый прыжок с парашютом. Был ранний подъем, мы собрали спасательные жилеты, шлемы, набрали воду. Нас посадили в вертолет, он поднялся на 800-метровую высоту, - вспоминают курсанты Кирилл Зоркин и Андрей Таньгин, прошедшие сборы в Самарской области. - Звучит команда: "Приготовиться!", затем "Пошел". Спустя три секунды падения дергаем за кольцо - купол раскрывается, наполняется воздухом. И теперь мы парим в воздухе, наблюдая за красивой природой Тольятти.

Кадровых офицеров готовят дольше - пять с половиной лет. С ними сразу после окончания обучения заключают контракт на службу в Вооруженных силах России. В этом году их ряды пополнили более 70 выпускников уральского вуза.

Справка "РГ"

Военно-учебный центр стал одним из первых учебных заведений профильной подготовки кадров для Минобороны России в гражданских вузах Свердловской области. Над процессом обучения сегодня трудятся 70 сотрудников, а на должностях профессорско-преподавательского состава ВУЦ проходят службу 24 офицера-ветерана боевых действий.