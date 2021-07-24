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Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле мальчик погиб от удара током, задев кондиционер

Текст: Елена Мационг

СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после гибели девятилетнего мальчика в Нижнем Тагиле. Смерть наступила от удара током на крыльце магазина.

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По предварительной информации прокуратуры города, около 12 часов ночи женщина с сыном прогуливалась по одной из центральных улиц. Ребенок попросил купить ему воды. Потом мальчику стало жарко, и он вышел на улицу.

Как говорят очевидцы, ребенок задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного на стене магазина. В результате получил удар током и упал на землю. На место тут же выехала неотложка. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Как отметили в прокуратуре, мальчик умер накануне своего дня рождения, завтра ему исполнилось бы 10 лет.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в рамках возбужденного уголовного дела сейчас допрашивают свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. Следствие запросило документацию об установке, эксплуатации и обеспечении безопасности кондиционера, от которого, по предварительной информации, произошел удар током.

Проверку по факту гибели ребенка проводит и прокуратура Нижнего Тагила.

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