Рейтинг Байдена достиг нового минимума

Рейтинг одобрения деятельности президента Байдена снизился до нового минимума в 50 процентов. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного Gallup. Рейтинг американского президента упал на 6 процентных пунктов по сравнению с июнем в новом опросе, в котором приняли участие 1007 взрослых в период с 6 по 21 июля.

Более низкий рейтинг главы Белого дома, отмечает The Hill, обусловлен новыми опасениями по поводу инфляции, роста числа случаев коронавируса и замедления темпов вакцинации. Только 12 процентов республиканцев дают президенту положительную оценку одобрения работы по сравнению с 90 процентами демократов и 48 процентами независимых. В опросе отмечается, что рейтинги одобрения деятельности нынешнего президента среди демократов и независимых на сегодняшний день являются самыми низкими для этих двух групп, в то время как его рейтинг среди республиканцев вырос на 1 пункт.

Gallup отмечает, что президенты часто сталкиваются со снижением среднего рейтинга одобрения работы примерно на 3 пункта между первым и вторым кварталами их правления. Средний рейтинг одобрения Байдена во втором квартале в 53 процента был лучше, чем у бывшего президента Клинтона - 44 процента и у Трампа в 38,8 процента. Наивысший рейтинг одобрения Байдена составлял 57 процентов в конце января - начале февраля и в апреле. Средний рейтинг одобрения деятельности бывшего президента Обамы во втором квартале составлял 62 процента, а у бывшего президента Джорджа Буша - 55,8 процента.