РТК поддержала законопроект о повышении МРОТ до 13 617 руб

Новости

Стало известно, сколько россиян не пользуются налоговым вычетом 13:20
В мире DC готовится появление двух черных Суперменов 13:18
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими 12:47
ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Справедливой России - За правду" 12:43
Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства 12:33
Погибшим из-за залпового ливня в Сочи оказался полицейский 12:18
Семенов и Лешуков победили на старте турнира по пляжному волейболу на ОИ 12:10
Хачанов и Рублев проиграли в первом круге олимпийского турнира в парах 12:07
Минздрав разъяснил порядок вакцинации от COVID-19 беременных и онкобольных 12:07
"Рейнджерс" обменяли российского хоккеиста Павла Бучневича в "Сент-Луис" 12:00
Собянин: Более 60% выпускников реабилитационных школ-интернатов поступают в вузы 11:57
Самолеты из России в Беларусь будут летать чаще 11:48
Кабмин утвердил правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов 11:22
Сергей Миронов оценил перспективы объединения левых партий 11:10
Стоунхендж может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 11:09
Российский теннисист Карацев назвал своей мечтой победу на Олимпиаде 10:56
Литве не хватило колючей проволоки на забор с Беларусью 10:47
Начало Всероссийской переписи населения снова могут перенести 10:43
Мишустин выделил свыше 200 млн рублей для Ульяновской детской больницы 10:28
Рейтинг Байдена достиг нового минимума 10:25
МОК требует нигде и никогда не забывать о масках 10:23
В Екатеринбурге нашли парней, которые напугали девушку головой косули 10:21
Первый авиарейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров с Транссиба 10:17
В Минске откроется выставка древних икон 10:16
Посольство России в Токио попросило МОК исправить карту с Крымом 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 13:08
Рубрика: Экономика

РТК поддержала законопроект о повышении МРОТ до 13 617 руб

Текст: Елена Манукиян

Планируется, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей. Законопроект об этом поддержала Российская трехсторонняя комиссия. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Таким образом, с 1 января федеральный МРОТ вырастет на 6,4%, сейчас он составляет 12 792 рубля. Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 млн работников.

Фото: ТАСС
Минтруд разрешил отстранять работников, отказавшихся от вакцинации

С этого года минимальный размер оплаты труда определяется по новым правилам и устанавливается на следующий год в размере 42% от величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год. В 2020 году она составила 32 422 рубля. То есть, половина россиян получали меньше этой суммы, а половина больше. МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если изменится в меньшую сторону медианная зарплата.

Кстати, в 2021 году он впервые превысил размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, когда увеличился на 5,5%, обогнав инфляцию. Ожидается, что к 2025 году МРОТ должен превысить 16 тысяч рублей.

Экономика Работа Зарплата Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов