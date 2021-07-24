РТК поддержала законопроект о повышении МРОТ до 13 617 руб

Планируется, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей. Законопроект об этом поддержала Российская трехсторонняя комиссия. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Таким образом, с 1 января федеральный МРОТ вырастет на 6,4%, сейчас он составляет 12 792 рубля. Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 млн работников.

С этого года минимальный размер оплаты труда определяется по новым правилам и устанавливается на следующий год в размере 42% от величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год. В 2020 году она составила 32 422 рубля. То есть, половина россиян получали меньше этой суммы, а половина больше. МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если изменится в меньшую сторону медианная зарплата.

Кстати, в 2021 году он впервые превысил размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, когда увеличился на 5,5%, обогнав инфляцию. Ожидается, что к 2025 году МРОТ должен превысить 16 тысяч рублей.