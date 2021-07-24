Постановление главного государственного врача по Самарской области от 15 июля 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Самарской области Архипова С.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Самарской области расценивается как неблагополучная.

На 27 неделе 2021 г. зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5% (показатель - 53,47 на 100 тыс. нас.) в сравнении с 26 неделей текущего года (показатель - 41,0 на 100 тыс. нас.).

Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах: до 1 года в 3,2 раза (с 5 сл. до 16 сл. или с 16,93 до 54,17), с 1 года до 6 лет на 54,2% (с 48 сл. до 74 сл. или с 21,10 до 32,53); с 7 до 14 лет на 65,6% (с 33 сл. до 53 сл. или с 11,92 до 19,74), с 15 до 17 лет на 27,3% (с 22 сл. до 28 сл. или с 24,36 до 31,01); с 18 до 29 лет на 35% (с 217 сл. до 293 сл. или с 55,36 до 74,75), 30-49 лет на 27,2% (с 501 сл. до 637 сл. или с 50,61 до 64,35), 50-64 года на 28,1% (с 274 сл. до 351 сл. или с 40,03 до 51,28), старше 65 лет на 21,6% (с 204 сл. до 248 сл. или с 41,02 до 49,87).

За 27 неделю суточный темп прироста заболеваемости по датам: 05.07.2021г. и 06.07.2021г - 0,29%; 07.07.2021г - 0,30%, 08.07.2021г - 0,33%, 09.07.2021г - 0,37%, 10.07.2021 г - 0,38%, 11.07.2021 г - 0,40%.

На текущую дату темп прироста составляет 0,39% при средненедельном - 0,35% (по РФ - 0,43%).

За 27 неделю наибольшие интенсивные показатели заболеваемости регистрировались среди работников сферы услуг (парикмахерские, ателье и др.) (196,9 на 100 100 тыс. нас.), санаторно-курортных учреждений (132,7 на 100 тыс. нас.), офисов (129,3 на 100 тыс. нас.), транспортных узлов (115,3 на 100 тыс. нас.), сектора ЖКХ (97,6 на 100 тыс. нас.).

В сравнение с предыдущей 26 неделей отмечен рост заболеваемости среди: работников общественного питания с 7 сл. до 11 сл., пищевой промышленности с 6 сл. до 15 сл., торговли продовольственными товарами с 27 сл. до 42 сл., торговли непродовольственными товарами с 26 сл. до 37 сл., сектора ЖКХ с 18 сл. до 27 сл., образования с 34 сл. до 40 сл., сельского хозяйства с 3 сл. до 6 сл., офисов с 33 сл. до 38 сл., телекоммуникационных услуг с 3 сл. до 6 сл., транспортных средств с 22 сл. до 32 сл., транспортных узлов с 15 сл. до 27 сл.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: на долю работающих приходится 37,2% (что ниже на 3,6%, чем на предыдущей неделе), неработающих - 30,8% (выше на 3,3%), пенсионеров - 20,7% (ниже на 1,6%).

Чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 75,4%.

По состоянию на 12.07.2021г. привито суммарно (1 и 2-х кратно) - 600568 человек (23,4% от взрослого населения, 18,9% от общего населения): среди лиц в возрастной группе 18-35 лет привито суммарно (1 и 2-х кратно) - 104089 человек (14,5% от численности группы - 719588), в группе 36-59 лет - 249347 человек (23,0% от численности группы - 1082067), старше 60 лет - 247132 человек (32,4% от численности группы - 762045).

Законченную вакцинацию имеют 437359 человек или 30,48% от плана, 17,1% от взрослого населения и 13,76% от общего населения.

Среди лиц старше 60 лет законченную вакцинацию имеют 197009 человек, что составляет 25,85% от численности данной группы и 45,05% от общего числа привитых двукратно.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Самарской области ухудшается. С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Самарской области, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам "риска") граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей:

- работников образовательных учреждений;

- работников медицинских организаций;

- работников социальной сферы;

- работников в сфере обслуживания (торговли, общественного питания; транспорта общего пользования, такси; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; театров, кинотеатров, концертных залов);

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления Самарской области.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

3. Руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. в срок до 07.08.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.09.2021г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

3.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Самарской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления несут ответственность за неисполнение настоящего Постановления и определяют категории работников, подлежащих вакцинации в соответствии с действующим законодательством.

5. Министерству здравоохранения Самарской области (А.С. Бенян):

5.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления в срок до 23.07.2021г.;

5.2. разработать и представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области план вакцинации против новой коронавирусной инфекции в разрезе контингентов и муниципальных образований в срок до 23.07.2021г.;

5.3. обеспечить иммунизацию контингентов, указанных в п.1 в соответствии с требованиями законодательства и их учет, с еженедельным (по понедельникам до 11 часов) представлением информации об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждого муниципального образования, а в г.о. Самара - в разрезе медицинских организаций, в Управление Роспотребнадзора по Самарской области на электронный адрес: tyapid@fsnsamara.ru;

5.4. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области (В.В. Аржанова), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

6.1. обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям;

6.2. обеспечить проведение информационно-разъяснительной компании среди населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (Л.В. Чупахина):

7.1. активизировать информационную пропаганду среди населения о вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с использованием средств массовой информации, информационнокоммуникационной сети "Интернет" и др.;

7.2. включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций, и т.д. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайге Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Главный государственный санитарный врач по Самарской области С.В.Архипова







