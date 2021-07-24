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24 июля 2021 г.

Постановление главного государственного врача по Самарской области от 15 июля 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 15 июля 2021 г.
Опубликован 24 июля 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Самарской области Архипова С.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Самарской области расценивается как неблагополучная.

На 27 неделе 2021 г. зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5% (показатель - 53,47 на 100 тыс. нас.) в сравнении с 26 неделей текущего года (показатель - 41,0 на 100 тыс. нас.).

Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах: до 1 года в 3,2 раза (с 5 сл. до 16 сл. или с 16,93 до 54,17), с 1 года до 6 лет на 54,2% (с 48 сл. до 74 сл. или с 21,10 до 32,53); с 7 до 14 лет на 65,6% (с 33 сл. до 53 сл. или с 11,92 до 19,74), с 15 до 17 лет на 27,3% (с 22 сл. до 28 сл. или с 24,36 до 31,01); с 18 до 29 лет на 35% (с 217 сл. до 293 сл. или с 55,36 до 74,75), 30-49 лет на 27,2% (с 501 сл. до 637 сл. или с 50,61 до 64,35), 50-64 года на 28,1% (с 274 сл. до 351 сл. или с 40,03 до 51,28), старше 65 лет на 21,6% (с 204 сл. до 248 сл. или с 41,02 до 49,87).

За 27 неделю суточный темп прироста заболеваемости по датам: 05.07.2021г. и 06.07.2021г - 0,29%; 07.07.2021г - 0,30%, 08.07.2021г - 0,33%, 09.07.2021г - 0,37%, 10.07.2021 г - 0,38%, 11.07.2021 г - 0,40%.

На текущую дату темп прироста составляет 0,39% при средненедельном - 0,35% (по РФ - 0,43%).

За 27 неделю наибольшие интенсивные показатели заболеваемости регистрировались среди работников сферы услуг (парикмахерские, ателье и др.) (196,9 на 100 100 тыс. нас.), санаторно-курортных учреждений (132,7 на 100 тыс. нас.), офисов (129,3 на 100 тыс. нас.), транспортных узлов (115,3 на 100 тыс. нас.), сектора ЖКХ (97,6 на 100 тыс. нас.).

В сравнение с предыдущей 26 неделей отмечен рост заболеваемости среди: работников общественного питания с 7 сл. до 11 сл., пищевой промышленности с 6 сл. до 15 сл., торговли продовольственными товарами с 27 сл. до 42 сл., торговли непродовольственными товарами с 26 сл. до 37 сл., сектора ЖКХ с 18 сл. до 27 сл., образования с 34 сл. до 40 сл., сельского хозяйства с 3 сл. до 6 сл., офисов с 33 сл. до 38 сл., телекоммуникационных услуг с 3 сл. до 6 сл., транспортных средств с 22 сл. до 32 сл., транспортных узлов с 15 сл. до 27 сл.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: на долю работающих приходится 37,2% (что ниже на 3,6%, чем на предыдущей неделе), неработающих - 30,8% (выше на 3,3%), пенсионеров - 20,7% (ниже на 1,6%).

Чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 75,4%.

По состоянию на 12.07.2021г. привито суммарно (1 и 2-х кратно) - 600568 человек (23,4% от взрослого населения, 18,9% от общего населения): среди лиц в возрастной группе 18-35 лет привито суммарно (1 и 2-х кратно) - 104089 человек (14,5% от численности группы - 719588), в группе 36-59 лет - 249347 человек (23,0% от численности группы - 1082067), старше 60 лет - 247132 человек (32,4% от численности группы - 762045).

Законченную вакцинацию имеют 437359 человек или 30,48% от плана, 17,1% от взрослого населения и 13,76% от общего населения.

Среди лиц старше 60 лет законченную вакцинацию имеют 197009 человек, что составляет 25,85% от численности данной группы и 45,05% от общего числа привитых двукратно.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Самарской области ухудшается. С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Самарской области, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам "риска") граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей:

- работников образовательных учреждений;

- работников медицинских организаций;

- работников социальной сферы;

- работников в сфере обслуживания (торговли, общественного питания; транспорта общего пользования, такси; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; театров, кинотеатров, концертных залов);

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления Самарской области.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

3. Руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. в срок до 07.08.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.09.2021г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

3.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Самарской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления несут ответственность за неисполнение настоящего Постановления и определяют категории работников, подлежащих вакцинации в соответствии с действующим законодательством.

5. Министерству здравоохранения Самарской области (А.С. Бенян):

5.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления в срок до 23.07.2021г.;

5.2. разработать и представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области план вакцинации против новой коронавирусной инфекции в разрезе контингентов и муниципальных образований в срок до 23.07.2021г.;

5.3. обеспечить иммунизацию контингентов, указанных в п.1 в соответствии с требованиями законодательства и их учет, с еженедельным (по понедельникам до 11 часов) представлением информации об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждого муниципального образования, а в г.о. Самара - в разрезе медицинских организаций, в Управление Роспотребнадзора по Самарской области на электронный адрес: tyapid@fsnsamara.ru;

5.4. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области (В.В. Аржанова), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

6.1. обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям;

6.2. обеспечить проведение информационно-разъяснительной компании среди населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (Л.В. Чупахина):

7.1. активизировать информационную пропаганду среди населения о вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с использованием средств массовой информации, информационнокоммуникационной сети "Интернет" и др.;

7.2. включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций, и т.д. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайге Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Главный государственный санитарный врач по Самарской области С.В.Архипова



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