Самолет США нарушил воздушные границы Венесуэлы

В воздушное пространство Венесуэлы вторгся военно-транспортный самолет ВВС США, передает ТАСС заявление руководства минобороны Боливарианской Республики.

"Инцидент произошел в четверг вечером 22 июля и продолжался 3 минуты, [самолет] углубился [в воздушное пространство Венесуэлы] примерно на 14 морских миль над западной частью Сьерра-де-Периха, штат Сулия", - заявил министр обороны Падрино Лопес.

Также сообщается, что помимо транспортного С-17, нарушившего границы Венесуэлы, поблизости находились еще два американских воздушных суда - истребитель F-16 и стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135. Все три борта принимали участие в американо-колумбийских военных учениях.

В минобороны Венесуэлы отметили, что с начала года американские самолеты десятки раз углублялись в воздушное пространство южноамериканской республики.