Сегодня 95 лет со дня рождения создателя лучших в мире катапульт Гая Северина

Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения создателя лучших в мире катапульт и космических скафандров Гая Северина. Ученого, конструктора, руководителя работ в области создания средств обеспечения безопасности и жизнедеятельности экипажей, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, премии Правительства РФ.

Гай Северин более 40 лет возглавлял НПП "Звезда. Он создал лучшие в мире системы жизнеобеспечения, как для экипажей самолетов, так и для космических аппаратов. Под его руководством, в частности, были созданы катапультное кресло для полета Юрия Гагарина, шлюзовая камера и скафандр для первого в мире выхода в открытый космос Алексея Леонова. Под его руководством было разработано поколение скафандров, которые использовались на орбитальной космической станции "Мир", а сейчас применяются на Международной космической станции.

Гай Ильич работал вместе с Королевым, Сухим, Микояном, Туполевым, Яковлевым и другими выдающимися создателями ракетной и авиатехники. Созданное Севериным катапультное кресло К-36 и его модификации считаются лучшими в мире, а в России ими оснащены все боевые и многие учебные самолеты.

...В июне 1999 года в Ле Бурже проходил 43-й Парижский авиакосмический салон. Во время выполнения демонстрационного полета тогда разбился двухместный российский истребитель Су-30МК. Оба летчика благополучно катапультировались и после обследования уже на следующий день были выписаны из госпиталя. Как говорили эксперты, эта авария по-своему сыграла на руку России. А точнее - подмосковному научно-производственному предприятию "Звезда", которое разрабатывает и производит катапультные кресла. Установленное на Су-30МК кресло К-36ДМ не только спасло жизнь летчикам, но и сделало колоссальную рекламу "Звезде". Знакомый журналист, который тогда работал на авиасалоне, рассказывал: гендиректора и генконструктора предприятия Гая Северина буквально атаковали журналисты и специалисты, а стенд "Звезды", где была установлена ее продукция, стал самым популярным на выставке.

Родился Гай Северин 24 июля 1926 года и после окончания школы поступил в МАИ, а затем пришел в Летно-исследовательский институт им. Громова, где как раз работал над созданием катапультируемого кресла для Гагарина и над системой мягкой посадки для будущих космических кораблей. В 38 лет, возглавив НПП "Звезда", он стал одним из самых молодых главных конструкторов плеяды Королева. Все системы, которые создал коллектив предприятия под руководством Северина, были либо первыми в мире, либо лучшими в мире.

Вспомним исторический выход Алексея Леонова в космос. Шлюзовая камера и скафандр были разработаны в кратчайший срок - за 9 месяцев. Потом были уникальные системы жизнеобеспечения и аварийного спасения человека вне земного пространства - кресла-катапульты, системы для дозаправки самолетов в воздухе, скафандры для работы за бортом космического корабля, "мотоцикл" для перемещения космонавтов в открытом космосе и многие другие изделия, в том числе не авиационно-космического профиля.

Выдающийся ученый и конструктор Гай Ильич Северин скончался 7 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.