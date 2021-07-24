Сергей Миронов оценил перспективы объединения левых партий

Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов уверен, что после думских выборов процесс объединения на левом политическом фланге активизируется. Такое мнение он высказал журналистам перед началом заседания Центризбиркома, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации федерального списка партии для участия в выборах депутатов Госдумы.

Миронов рассказал, что перед началом избирательной кампании он вел переговоры с несколькими непарламентскими партиями об объединении усилий, но не договорился. "Я думаю, что после Единого дня голосования процесс пойдет и объединение левопатриотических сил продолжится", - сказал он.

Миронов напомнил, что сейчас законодательство не позволяет создавать предвыборные блоки, поэтому партии с близкими политическими позициями вынуждены конкурировать между собой и в итоге ослаблять позиции друг друга.