Шойгу с коллегой из Таджикистана обсудил ситуацию на границе с Афганистаном

В субботу министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо. Предметом обсуждения стало обострение ситуации в Афганистане.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, что после того, как 14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, сторонники действующего там радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) сумели установить контроль над большой частью территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

На фоне этих событий Россия, имеющая в Таджикистане 201-ю военную базу, и ее партнеры по ОДКБ, принимают меры, необходимые для укрепления границ с Афганистаном.