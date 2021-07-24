Стало известно, сколько россиян не пользуются налоговым вычетом

Почти каждый третий россиянин не пользуется налоговым вычетом при покупке жилья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Так, более 30% граждан, которые за последние пять лет приобрели квартиру в ипотеку, не вернули себе 13% из потраченных средств. Большинство (41%) ответили, что не смогли найти время, чтобы заняться этим вопросом, около 8% не знали о такой возможности, столько же - посчитали, что это будет слишком сложно сделать, 12% пояснили, что не имеют право на него, потому что из-за "серой" зарплаты не платят налоги, еще 31% опрошенных сообщили, что время получать налоговый вычет еще не пришло.

При этом, почти 13% из тех, кто оформил налоговый вычет, вернули полагающуюся им сумму сразу, остальные получали ее по частям в течение нескольких лет. Некоторые заемщики обращались в специальную фирму или к специалисту, который помог оформить все документы для налогового вычета, однако более 90% справились самостоятельно, почти половина из них подавали документы онлайн.

Отмечается, что в опросе приняли участие более одной тысячи жителей семи российских городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.

Имущественный вычет при покупке жилья можно оформить на сумму не больше 2 млн рублей: то есть его максимальный размер может составить 260 тысяч рублей, говорится на сайте Налоговой службы.