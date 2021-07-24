В мире DC готовится появление двух черных Суперменов

Актер Майкл Б. Джордан и его продюсерская компания готовят собственный проект "Черный Супермен" для HBO Max. Об этом пишет Collider.

В центре сюжета окажется персонаж Вал-Зод - Супермен-негр с альтернативной Земли, дебютировавший в комиксах DC в 2014 году.

Джордан, по информации издания, точно выступит продюсером, но будет ли он исполнять главную роль - пока неизвестно. Также неясно будет ли выбран формат полнометражного фильма или мини-сериала.

Отдельно отмечается, что параллельно с этим Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot также работают над фильмом о Человеке из стали с темным цветом кожи. Но вариант Абрамса - это уже "основной" Супермен Кларк Кент, которого раньше играл Генри Кавилл.

Таким образом, с введением мультивселенной, которую вроде как собираются запускать с фильмом "Флэш", в кинофраншизе DC может одновременно существовать два Супермена, и оба будут черные.

Не стоит также забывать, что информация официально не подтверждена, да и на ранних этапах производства все может сильно поменяться.

Интернет тем не менее полнится фанатскими работами на эту тему.