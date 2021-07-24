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24.07.2021 14:45
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ прогнозировать тяжесть течения COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Спрогнозировать тяжесть течения коронавируса можно по реакции клеток эпителия на интерферон - это особый белок в клетках человека, который выделяется при вторжении вируса. Исследование об этом опубликовано в научном журнале Cell, пишет РИА "Новости".

Фото: iStock
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В материале говорится, что слабая реакция на интерферон, который помогает иммунной системе, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.

Так, сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. У тех, кто болел легко, в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа. У тяжелобольных противовирусные реакции были притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В мазках таких пациентов обнаружено превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.

Причины такой реакции выясняются.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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