Ученые нашли способ прогнозировать тяжесть течения COVID-19

Спрогнозировать тяжесть течения коронавируса можно по реакции клеток эпителия на интерферон - это особый белок в клетках человека, который выделяется при вторжении вируса. Исследование об этом опубликовано в научном журнале Cell, пишет РИА "Новости".

В материале говорится, что слабая реакция на интерферон, который помогает иммунной системе, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.

Так, сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. У тех, кто болел легко, в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа. У тяжелобольных противовирусные реакции были притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В мазках таких пациентов обнаружено превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.

Причины такой реакции выясняются.