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24.07.2021 07:35
Рубрика: Общество

Ученые нашли уязвимости в геноме коронавируса

Текст: Тимур Алимов

В геноме SARS-CoV-2 существуют участки, которые почти не подвергаются мутациям и могут быть мишенями для противовирусных препаратов. К такому выводу пришла группа ученых из Франкфуртского университета имени Гете. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

Фото: AP Photo
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Как пояснили авторы работы, поиск активных веществ против коронавируса сейчас базируется, в основном, на блокировке вирусных белков, что может остановить или замедлить репликацию. Однако воздействие на длинную молекулу РНК вируса имеет аналогичный эффект.

Исходя из этого, исследователи проанализировали геном коронавируса с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и обнаружили 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, которые очень похожи в различных коронавирусах и выполняют важные регуляторные функции. Оказалось также, что эти фрагменты очень редко подвергаются мутациям - они почти не изменялись в течение 2020 года.

Анализируя частицы, взаимодействующие с РНК, ученые обнаружили 69 небольших молекул, которые связывались с 13 из 15 выявленных сегментов. Три из них при этом связывались исключительно с одним из участков.

Как рассказал автор работы профессор Харальд Швальбе, так называемые консервативные фрагменты РНК и могут стать основной мишенью для разработки новых лекарств, особенно ввиду большого количества мутаций коронавируса. По его словам, ученые уже приступили к поиску препаратов, которые потенциально смогут останавливать размножение SARS-CoV-2.

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