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Рубрика: Экономика

В августе Россия возобновит авиаперелеты еще с тремя странами

Текст: Елена Манукиян

Регулярное авиасообщение возобновляется с 9 августа с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Решение принято 23 июля по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Фото: пресс-служба
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Так, дважды в неделю будут организованы рейсы из Москвы в столицу Бахрейна - Манаму. Трижды в неделю самолеты будут отправляться в города Доминиканской республики - Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата. Столько же раз в неделю можно будет слетать из Москвы в Кишинев и обратно.

Помимо этого, на взаимной основе увеличивается число регулярных рейсов в Сирию по маршруту Москва - Дамаск - до трех в неделю и в Египет на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх - до пяти в неделю.

В оперативном штабе подчеркнули, что по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки по коронавирусу число рейсов может еще увеличиться. При этом для граждан, которые вылетают за границу, сохраняются рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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