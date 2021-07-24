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Рубрика: В мире

В Индии жертвами наводнения стали 125 человек

Текст: Александр Саможнев

Спасательные команды Индии в субботу пробивались через густой ил и завалы, чтобы добраться до десятков затопленных домов. Число погибших в результате оползней и несчастных случаев, вызванных проливным дождем, увеличилось до 125. Ранее сообщалось о 110 жертвах стихии, сообщает Reuters.

Фото: iStock
Почти 40 человек погибли за сутки от ударов молний в Индии

По словам экспертов, в июле в штате Махараштра пролился самый сильный дождь за последние четыре десятилетия. Многодневные ливни серьезно повлияли на жизнь сотен тысяч людей, а крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов.

В Талие, примерно в 180 километрах к юго-востоку от финансовой столицы Мумбаи, число погибших выросло до 42. Оползни разрушили большинство домов в деревне. "Число пострадавших еще может возрасти, так как около 40 человек все еще остаются в ловушке. Возможность спасти их живыми мала, поскольку они находятся под завалами более 36 часов", - информировал чиновник из администрации штата.

По его словам, спасатели искали жертв оползней еще в четырех населенных пунктах. Около 90 тысяч человек были спасены из пострадавших от наводнения районов.

В некоторых частях западного побережья Индии выпало shвыпало рекордное количество осадков. Это вынудило власти выселить людей из уязвимых районов. Принято решение сбросить воду из водохранилищ, готовящихся к переполнению. На горной станции Махабалешвар зафиксировано самое большое количество осадков - 60 сантиметров за 24 часа.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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