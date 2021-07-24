В ЮАР установились рекордно низкие температуры

Рекордно низкие температуры зарегистрированы в различных городах ЮАР за минувшие сутки. В общей сложности установлено 19 новых температурных рекордов, сообщает метеослужба.

Так, температура в Йоханнесбурге опустилась до минус 7 градусов по Цельсию, а предыдущий рекорд - минус 6,3 градуса - был установлен 19 июля 1995 года. Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли, до минус 9,9 градуса (минус 8,1 в июле 2000 года). В некоторых частях ЮАР выпал снег.

"Температура по-прежнему будет низкой с более прохладными условиями вдоль западного побережья. Но в остальной части страны все еще холодно. Однако в понедельник погода улучшится", - говорится в прогнозе метеослужбы.