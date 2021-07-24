В Минске откроется выставка древних икон

Выставка уникальных ветковских икон "Огневидные и огнепальные" откроется 24 июля в Национальном художественном музее Беларуси.

На вернисаже будет представлено 40 икон из музея Ветки, которые объединены темой огня. Ветковский музей был основан в 1978 году, в нем представлена художественная культура и творчество нескольких народных традиций юго-востока Беларуси. Ветку, центр белорусского старообрядничества, называют "огнепальной": она пережила пожары всех войн, включая Чернобыль.

Посетители увидят отреставрированные памятники Ветковского музея имени Ф.Г. Шклярова, Гомельского дворцово-паркового ансамбля, музея "Спасенные художественные ценности" в Бресте и артефакты из частных коллекций.

В аннотации к выставке говорится, что среди уникальных "огненных" икон образы ветхозаветных и новозаветных пророков. Это икона "Огненное восхождение Ильи", а также архангел Михаил на огненном коне.

Национальный художественный музей Беларуси тесно сотрудничает с Государственной Третьяковской галереей в Москве. Ни одна крупная выставка Третьяковки не проходила без произведений Национального художественного музея в Минске, будь то выставка Репина, Поленова или экспозиция "Русский путь: от Дионисия до Малевича" в Ватикане.