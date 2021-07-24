В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ

Французская полиция по борьбе с массовыми беспорядками применила слезоточивый газ в субботу, когда в центре Парижа вспыхнули столкновения во время протестов против ограничений COVID-19 и кампании вакцинации. По предварительным данным, задержано девять человек, сообщает телеканал France24.

Полиция пыталась оттеснить демонстрантов возле столичного железнодорожного вокзала Сен-Лазар после того, как протестующие сбили мотоцикл, на котором ехали двое полицейских. Потасовки между стражами порядка и демонстрантами также произошли на проезжей части Елисейских полей, где был применен слезоточивый газ и остановлено движение транспорта.

Во время акции протеста, которую проводили крайне правые политики в западном Париже, демонстранты, выступавшие против мер по борьбе с коронавирусом, несли транспаранты с надписью "Остановить диктатуру". Протесты были запланированы во многих городах, включая Марсель, Монпелье, Нант и Тулузу.

Официальный представитель министерства внутренних дел Франции сообщил, что в субботу по всей стране прошли массовые демонстрации. В них приняли участие 161 тысяча человек, по сравнению со 114 тысячами неделей ранее.

Между тем законодатели должны проголосовать в эти выходные по законопроекту, разработанному правительством и направленному на создание так называемых "паспортов здоровья" и по обязательной вакцинации для медицинских работников.