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24.07.2021 15:59
Рубрика: Общество

В Росстате объяснили, почему перепись населения начнется 15 октября

Текст: Елена Манукиян

Предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения с 1 на 15 октября прозвучало 23 июля на плановом совещании с участием руководителей регионов, а также федеральных министерств и ведомств, которое провел первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, рассказали в Росстате.

Начало Всероссийской переписи населения снова могут перенести

В ведомстве пояснили, это связано с тем, что для проведения переписи потребуются ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования 21 сентября.

"Это два важных для страны и каждого из нас проекта, но у каждого из них свои особенности, свой алгоритм организации", - отметил руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. К тому же переписчиками будут работать многие из тех, кто был ранее занят на выборах. Им потребуется время, чтобы отдохнуть и переключиться на новые задачи. "Перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи - сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и о состоянии жилого фонда", - говорит Малков.

Проект постановления правительства о переносе сроков Всероссийской переписи населения на две недели размещен для обсуждения на regulation.gov.ru.

Согласно документу, проходить она будет до 14 ноября, а в труднодоступных населенных пунктах ее сроки могут растянуться до 20 декабря. Их перечень должен быть утвержден до 15 августа.

Принять участие в переписи можно будет также на госуслугах до 8 ноября включительно, уточнили в Росстате.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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