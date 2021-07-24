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24.07.2021 16:07
Рубрика: Общество

В Русской церкви сегодня отмечают день святой княгини Ольги

Текст: Елена Яковлева
В Русской церкви сегодня празднуется день святой равноапостольной княгини Ольги, первой из русских правительниц, принявшей христианство. Ее сын, князь Святослав Игоревич христианство не принял, зато его принял ее внук, князь Владимир.

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 962 годы как своего рода "регент" при малолетнем сыне Святославе. Знаменитая "Повесть временных лет" рассказывает об Ольге, что она была родом из Пскова, дата ее рождения неизвестна, имена родителей не сохранились. Княгиня приняла крещение, по данным разным источников, осенью 957 года в Константинополе, ее имя в крещении - Елена, в честь матери императора Константина Великого.

Фото: kinopoisk.ru
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- По поводу крещения княгини Ольги в наших русских летописях - полная ясность, хорошо известно, что она крестилась в Константинополе. Визит ее в Константинополь с церемониальной стороны очень подробно описан в книге императора Константина о церемониях, но там не упоминается о ее крещении, и можно подумать, что она была крещена ранее, некоторые историки так считают. Но все-таки преобладает та точка зрения, которая отражена в нашей "Повести временных лет", что крещена она в Константинополе и что император Константин ее крестный отец", - рассказал РИА Новости протоиерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории и доктор богословия, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии.

Как правительница Руси княгиня Ольга много сделала для проповеди христианства. Языческое окружение не мешало ей строить каменные православные храмы.

Княгиня фактически "приуготовила пути к крещению Руси ее внуком - святым равноапостольным великим князем Владимиром", и через нее "православная вера вошла в сознание многих русских людей", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Княгиня Ольга умерла в 969 году, а через 20 лет после ее кончины ее внук, великий князь Владимир сам принял крещение и крестил Русь.

В 1547 году Ольга была причислена к лику святых в чине "святой равноапостольной" княгини. Равноапостольными в истории христианства были пять святых женщин - св. Мария Магдалина, св. первомученица Фёкла, мученица Апфия, св. царица Елена и просветительница Грузии св. Нина.

Общество Религия

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