Вариант "дельта": Семь фактов, которые нужно знать о новом штамме COVID

После резкого снижения в течение нескольких месяцев число случаев коронавируса во многих странах мира снова растет из-за "дельта"-варианта. Хотя случаи заражения остаются значительно ниже прошлогоднего пикового уровня, в настоящее время только в США регистрируется около 30 тысяч новых случаев заболевания в день. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC) США, последнее среднее значение за семь дней показывает, что число госпитализаций также увеличилось почти на 36 процентов. По оценкам международных экспертов, данный штамм будет преобладающим в мире в течение ближайших месяцев.

Американский инфекционист Кавита Патель сообщила Yahoo News, что в следующие шесть-восемь недель, вероятно, число случаев заболевания продолжит расти. Однако этот всплеск, по ее словам, отличается от предыдущих тем, что "почти все новые случаи возникают исключительно у непривитых людей". Вот что нужно знать о быстро распространяющемся варианте и о том, как оставаться в безопасности и защищать других.

Является ли вариант Дельта более заразным, чем предыдущие штаммы коронавируса?

Некоторые эксперты назвали Delta "безусловно наиболее опасным вариантом" из-за его высокой передаваемости. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм примерно на 60 процентов более распространяем, чем B.1.1.7 - британский вариант, который был недавно переименован в Alpha. По данным индийского правительства, вариант Delta впервые распространился по Индии в марте и апреле 2021 года, в результате чего число погибших от COVID-19 в стране превысило 400 тысяч человек. Но исследователи из университетов Брауна, Гарварда и Центра глобального развития считают, что это число намного выше и может быть больше пять миллионов.

В Соединенных Штатах всего за три недели Delta достигла доминирующего положения и в настоящее время составляет примерно 83 процента новых случаев заболевания в стране. По словам Патель, у ученых появляется все больше доказательств того, что штамм Delta сам по себе воспроизводится в носовых проходах, рту и теле людей быстрее (до 1200 раз быстрее!), чем предыдущие штаммы коронавируса. Дельта-вариант также кажется более заразным на ранних этапах болезни, в среднем нужно около четырех дней, чтобы он достиг обнаруживаемых уровней внутри человека, по сравнению с шестью днями для первоначального варианта коронавируса.

Опаснее ли дельта других вирусов?

Недавнее исследование, проведенное в Шотландии, показало, что дельта-вариант примерно в два раза чаще, чем альфа, приводит к госпитализации невакцинированных лиц, но другие данные не показали значительной разницы между ними. Ученые продолжают исследования, чтобы определить, приводит ли штамм к более высокой, чем ожидалось, смертности или госпитализации.

Кто больше всего подвержен риску?

В группу риска входят невакцинированные люди. Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, заявила на брифинге по COVID-19 в пятницу, что "это становится пандемией непривитых". По словам Валенски, более 97 процентов американцев, в настоящее время госпитализированных с COVID-19, не были вакцинированы. Хотя почти половина всего населения США (48 процентов) полностью вакцинирована, уровень защиты сильно различается в разных штатах. На данный момент наиболее уязвимы районы с низким уровнем вакцинации. Несмотря на то, что Delta не представляет большей угрозы для детей, в последнее время появились сообщения о больницах, которые лечат детей в критическом состоянии с COVID-19.

Вызывает ли "дельта" различные симптомы COVID-19?

По словам эспертов, некоторые из сообщаемых симптомов "дельты" являются классическими симптомами COVID-19, такими, как потеря обоняния, потеря вкуса, лихорадка и кашель. Однако, врачи также наблюдают симптомы, которые они обычно случаются при простуде и аллергии, такие как насморк, головные боли, боль в горле и зуд в глазах. "Иногда люди думают, что у них аллергия, и во многих случаях это может быть так, но это не обязательно классические симптомы лихорадки и потери обоняния или вкуса. Поэтому я призываю всех, у кого были какие-либо симптомы, которых они обычно не испытывают, обратиться к врачу или куда-нибудь, где они могут пройти экспресс-тест, чтобы в течение нескольких минут узнать, есть ли у них COVID", - уточнила Патель.

Можно ли заразиться "дельта"-вариантом, если вы были вакцинированы?

Те, кто прошел вакцинацию, могут по-прежнему заразиться "дельтой", но нет причин для паники, потому что большинство людей, которые это сделают, будут испытывать меньше симптомов и менее серьезные последствия. В последнее время появилось несколько сообщений о полностью вакцинированных людях с положительным результатом на COVID-19. Однако эти прорывные случаи не удивляют и не тревожат врачей, поскольку они не происходят на определенных уровнях, а доступные вакцины продолжают хорошо противостоять дельта-варианту

Как защитить себя от "дельта"-варианта?

Вакцины по-прежнему являются самым сильным оружием против вируса. По словам врачей, самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя и своих близких от "дельты", - это пройти полную вакцинацию, получив две прививки.

А как насчет детей, которым еще не сделаны вакцины?

Дети в возрасте до 12 лет еще не имеют права на вакцинацию от COVID-19. Разрешение на экстренное использование этих прививок для детей может быть получено в США не раньше середины зимы. Эксперты полагают, что дети чрезвычайно уязвимы для заражения, и рекомендуют не оставлять их в перегруженных людьми местах, особенно внутри помещений. Американская академия педиатрии заявил, что любой ребенок старше 2 лет, даже те, кто прошел иммунизацию старше 12 лет, должен носить маску в детских садах и школах этой осенью.