Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов

Необычность термического режима в умеренных широтах связана с прохождением в пятницу холодного фронта .

Вслед за ним в субботу будут распространяться холодные воздушные потоки с севера. "По логике температура воздуха должна существенно понизиться. Но воздушные массы не насыщены влагой, поэтому будет стоять малооблачная погода. И солнце все время будет интенсивно прогревать землю, а от нее уже тепло станет передаваться в атмосферу. Поэтому днём температура в ближайшие дни вполне комфортная", - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу в центральных областях днем будет плюс 21-23 градуса, в воскресенье - до плюс 25. Будет солнечно и вполне комфортно. Но по ночам именно из-за малооблачной погоды будет происходить интенсивное выхолаживание верхних слоев почвы. Поэтому в ночь на воскресенье, например, в Московской области всего плюс 7-12 градусов. А в низинах воздух остынет до плюс 3 градусов. Это уже совсем осеняя погода.

Но уже в понедельник циркуляция воздуха изменится и в центр снова начнет поступать тепло. Как сообщил Вильфанд, в понедельник днём будет плюс 25-27 градусов. Во вторник - 26-28 тепла, в среду - плюс 27-31 градус. По ночам станет не так свежо - ожидается плюс 10-15 градусов с повышением до плюс 20 к концу недели.

В то же время метеоролог напомнил, что в конце июля стоят самые жаркие дни в умеренных широтах. Поэтому даже с учётом потепления суточные температуры окажутся ваше климатической нормы всего на 2-3 градуса. "До конца рабочей недели похолодание мы не прогнозируем", - уточнил Вильфанд.