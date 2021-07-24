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Рубрика: Общество

Врачи дали советы, которые помогут бросить курить

Текст: Евгения Думанская

Всем известно, что курение вредит здоровью, однако отказаться от сигарет не так уж просто. Как рассказал доктор Панагис Галиатсатотс, директор клиники лечения табака в медицинском центре Джона Хопкинса (США), у него немало пациентов, которые бросали курить много раз, но так и не смогли навсегда отказаться от сигарет.

Доктор объяснил, что бросить курить действительно очень сложно. В сигаретах содержится одно из самых коварных веществ, вызывающих зависимость - никотин. Воздействуя на рецепторы, он повышает уровень дофамина, отчего курильщику "становится хорошо". Через некоторое время уровень дофамина падает, побуждая выкурить еще сигарету. Воздействует никотин и на другие рецепторы.

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Галиатсатотс и профессор отдела изучения общественного здравоохранения в Онкологическом исследовательском центре им. Фреда Хатчинсона Вашингтонского университета в Сиэтле Джонатан Брикер дали советы, которые помогут справиться с привычкой.

Курильщикам следует понять, "как не курить". Не стоит ставить цель бросить курить, лучше сосредоточиться на большом количестве мелких задач, например, понять, что провоцирует потянуться за сигаретой и как с этим бороться.

Каждая попытка бросить курить должна становиться уроком. Как рассказал Брикер, большинство курильщиков делают 8-12 попыток перед тем, как им все же удается навсегда отказаться от сигарет. Срывы случаются очень часто, но доктор советует относиться к ним как к урокам - ведь каждый из них был чем-то спровоцирован.

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Специалисты рекомендуют использовать группы поддержки и телефонные службы, где можно обсудить проблему и получить советы. Также стоит поговорить со своим лечащим врачом - он может выписать препараты, которые сдерживают тягу к курению.

Очень важно получить поддержку со стороны близких, но без осуждения или стигмы. Медикам тоже стоит придерживаться линии поддержки пациентов.

"Если пациенты чувствуют, что их врачи осуждают за курение, они могут лгать об этом. И это никому не поможет", - цитирует Галиатсатоса CNN.

Общество Здоровье Борьба с курением

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