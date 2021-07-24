Все экипажи кораблей-участников военно-морского парада привиты от коронавируса

"Подготовка к празднованию Дня ВМФ и проведению Главного военно-морского парада проходит со строгим соблюдением Главным командованием ВМФ, командованием объединений, соединений и воинских частей комплекса мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там объяснили о каком комплексе мер идет речь. Так, на всех кораблях - участниках Главного военно-морского парада, а также в причальных зонах постоянно проводятся профилактические мероприятия для гарантированного исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний. Там организовали тщательный входной контроль с проведением термометрии тела. Все помещения, объекты и территории ежедневно подвергают дезинфекции и санитарной обработке.

Все задействованные в подготовке и проведении парада обеспечены перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты этих людей с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением по возможности исключены. Кроме того, все участники праздничных мероприятий находятся под постоянным наблюдением военных медиков. "Экипажи кораблей и судов заблаговременно провакцинированы и имеют высокий уровень антител", - особо подчеркнули в Минобороны РФ.

Сообщается также, что при подготовке к проведению торжественных мероприятий 25 июля реализуется комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер. К решению этой задачи привлекли подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые проводят дезинфекцию всех площадок проведения и мест сбора участников праздника.