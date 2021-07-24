Высокий представитель расколол Боснию и Герцеговину по национальному признаку

Покидающий в конце июля пост Высокого представителя (ВП) по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентин Инцко использовал свои колониальные полномочия для незаконного вмешательства во внутренние дела суверенного балканского государства. Он принял провокационное "решение" о внесении дополнения в Уголовный кодекс за "отрицание геноцида" (главным образом - в Сребренице - прим. ред), подтвердив тем самым, что не являлся и даже не собирался быть беспристрастным и объективным посредником в стране.

"Российская Федерация как государство-гарант Мирного соглашения и член Руководящего комитета рассматривает произошедшее как неприкрытое покушение на суверенитет Боснии и Герцеговины, ее конституционный строй и полномочия органов власти, - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Убеждены, что изменения в законодательство в демократическом и правовом государстве, каковым, без сомнения, является Босния и Герцеговина, производятся через установленную парламентскую процедуру, а никак не росчерком пера иностранного гражданина. Такая безответственная самодеятельность Валентина Инцко провоцирует внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба. Под угрозу поставлены межэтнический диалог и все достижения постконфликтного периода. Справедливое возмущение, волна которого уже поднимается в БиГ, не может не вызывать понимания".

Интерпретация событий Сребренице, где в 1995 году произошло массовое убийство мусульман, кардинально отличается у сербов и бошняков. При этом Вашингтон и Лондон активно поддерживают последних, так как во время югоконфликта именно им оказывали всестороннюю помощь. В этой связи примечательна и реакция посольства США на провокацию со стороны Валентина Инцко. "Действия покидающего свой пост Высокого представителя демонстрируют то, насколько он придает значение столь значимому для стабильности БиГ вопросу", - указали американцы, добавив при этом, что "геноцид в Сребренице - это не тема для обсуждения, а исторический факт".

Следует отметить, что Республика Сербская инициировала создание независимой международной комиссии по изучению трагических событий в Сребренице, которую возглавил израильский историк Гидеон Грайф. Эксперты пришли к однозначному выводу, что имевшие место преступления, согласно римскому праву, не могут быть истолкованы как геноцид. "Комиссия не сомневается в преступном характере убийств. Однако невозможно утверждать, что они были совершены с каким-либо иным умыслом, кроме устранения военной угрозы", - говорилось в заключении специалистов.

Мария Захарова с сожалением констатировала тот факт, что Валентин Инцко не извлек урока из показательной ситуации 2015 года, когда провалилась попытка протащить через Совет Безопасности ООН проект резолюции (инициатором тогда выступила Великобритания), возлагавший всю полноту ответственности за трагические события в БиГ периода вооруженного конфликта только на одну из сторон (сербов).