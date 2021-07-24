Новости

Испорченная статуя Флойда после очистки размещена на Манхэттене 22:19
В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ 21:30
За сутки 111 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:23
На Украине будут лишать гражданства за получение российского паспорта 21:15
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе 21:09
Кабмин планирует компенсировать застройщикам удорожание стройматериалов 21:05
На ЦКАД построят новую развязку 20:48
Захарова возмутилась санкциями Киева в отношении российского интернет-магазина 20:48
Врачи дали советы, которые помогут бросить курить 19:57
Китай лидирует в медальном зачете после первого дня Олимпиады в Токио 19:24
Путин продлил полномочия главы ВЭБ.РФ Шувалова 19:14
В Бурятии нашли обломки, возможно принадлежащие пропавшему год назад Ан-2 18:58
"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" 18:49
В Индии жертвами наводнения стали 125 человек 18:36
Сергей Лавров призвал возвысить голос в защиту ближневосточных христиан 18:10
Климатолог прокомментировал аномальные холода в ЮАР 17:57
На Бали заканчивается кислород для заболевших COVID-19 17:30
В Нижнем Тагиле мальчик погиб от удара током, задев кондиционер 17:28
Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана сотрудничество 17:24
В ЮАР установились рекордно низкие температуры 17:10
Эксперты: Средний чек за ЖКУ в России в вырос на 11% 17:04
Шойгу с коллегой из Таджикистана обсудил ситуацию на границе с Афганистаном 17:02
Лавров: США создали на Украине раскольническую и бесправную церковь 16:54
Андрей Бочкарев: Почти 44 тысячи москвичей переселяются по программе реновации 16:48
Все экипажи кораблей-участников военно-морского парада привиты от коронавируса 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 21:23
Рубрика: Власть

За сутки 111 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Все экипажи кораблей-участников военно-морского парада привиты от коронавируса

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 111 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте около 36 тысяч человек.

Кроме того, свыше 123 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 112 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 1 575 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять лечатся у гражданских медиков. Еще 528 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 10 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пятеро военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 97 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 262 сотрудников.

Фото: iStock
Ученые нашли уязвимости в геноме коронавируса

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 316 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26 тысячам пациентов, свыше 8, 3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 25 223 человека.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве полицейского
Путин продлил полномочия главы ВЭБ.РФ Шувалова
В Росстате объяснили, почему перепись населения начнется 15 октября
Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии