Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о последних громких расследованиях, объяснил, почему нужны более жесткие нормы для организаторов махинаций с казенными деньгами для нацпроектов и чем занимается спецотдел по киберпреступлениям.

Александр Иванович, о возбуждении громких уголовных дел сообщают все средства массовой информации. Но часто потом наступает тишина. Расскажите, что с делом Арашуковых сейчас?

Александр Бастрыкин: Это уголовное дело уже поступило в суд. Наряду с Раулем и Рауфом Арашуковыми в числе фигурантов еще 18 членов преступного сообщества. Им предъявлены обвинения в хищении природного газа стоимостью более 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате более 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам. Также Арашуковы обвиняются в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов и советника Президента Карачаево-Черкесской Республики, препятствовавших деятельности преступного сообщества. Всего следствием собраны доказательства по 16 различным преступлениям, совершенным в условиях неочевидности 20 участниками преступной организации.

Вы всегда подчеркиваете, что борьба с коррупцией была и остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Что считаете важнее - поймать коррупционера или возместить государству ущерб от его деятельности?

Александр Бастрыкин: Сохраняют свою актуальность и задачи по установлению имущества коррупционеров, в том числе их зарубежных активов, за счет которого может быть возмещен причиненный ущерб и обеспечено исполнение приговора. За период с 2011 по 2020 годы в суд направлено свыше 90 тысяч (92 400) дел о коррупции. Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба (за 10 лет - прим. "РГ") составила свыше 34 млрд рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, уже приблизилась к 80 млрд рублей.

В текущем году в суд направлено почти 4 тысячи уголовных дел о коррупции (3 852), а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 16 млрд руб. (это данные за 5 месяцев 2021 г.).

Зачастую в это арестованное имущество попадают очень значительные суммы, изъятые у фигурантов.

Вы какое дело имеете в виду?

Александр Бастрыкин: Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении группы бывших сотрудников ФТС России, среди которых Александр Кизлык, Алексей Серебро и другие. При обыске по месту жительства Кизлыка изъяты денежные средства, ювелирные изделия, золотые слитки, часы люксовых марок, иконы, представляющие историческую ценность, и другие ценности на общую стоимость более 150 млн рублей. Это многократно превосходит доход Кизлыка за все время его службы, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Расскажите о последних коррупционных делах, фигурантами которых стали чиновники самого высокого ранга.

Александр Бастрыкин: За время работы ведомства к уголовной ответственности были привлечены многие чиновники высокого уровня, которые уже отбывают наказание. Одно из недавних - уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, предпринимателя Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц. В период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Вынесен приговор бывшим заместителю председателя правительства Астраханской области - министру финансов Астраханской области Виталию Шведову и председателю правительства области Расулу Султанову, злоупотребившим должностными полномочиями.

С 2011 года сумма возмещенного ущерба составила свыше 34 млрд рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, приблизилась к 80 млрд рублей.

В 2018 году они необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона на сумму 6,2 млрд рублей, предоставленные под высокий процент, и причинили бюджету ущерб на сумму более 400 млн рублей. Следователи установили, что никакой необходимости в этих кредитах не было, так как доход в бюджет области поступал сверх прогнозируемых значений. Вместе с тем была возможность и для привлечения бюджетного кредита.

Шведову как министру финансов все сотрудники докладывали о кассовом плане в области и о том, как используются деньги. Он ставил электронные подписи, заключая эти договоры, и лично все контролировал. Но в итоге так и не признал свою вину в отличие от Султанова. Следствием была назначена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой наряду с другими данными позволили доказать вину соучастников. Кстати, это первое уголовное дело о незаконном привлечении коммерческих кредитов чиновниками.

На Ваш взгляд, требуются ли изменения законодательства в этой сфере?

Александр Бастрыкин: Следственный комитет считает необходимым дополнить статью 115 УПК РФ (Наложение ареста на имущество) нормой, содержащей положение о сохранении наложенного в ходе уголовного судопроизводства ареста на имущество до фактического обращения на него взыскания при вступлении в законную силу обвинительного приговора, в котором судом исковые требования гражданского истца удовлетворены, либо за ним признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Касаемо сферы госзакупок необходимо отметить, что здесь сохраняются некоторые недостатки, в том числе в части ее правового регулирования. В связи с этим следует дополнительно принять более жёсткие правовые нормы, направленные на пресечение финансовых махинаций с государственными средствами при госзакупках, особенно при реализации национальных проектов, в сфере выполнения государственного оборонного заказа.

Следователям добавили дел

У Ваших подчиненных в последнее время добавилось работы, в том числе и из-за того, что расследование преступлений, которыми раньше занимались разные силовые ведомства, теперь ведет только СК. Объясните нашим читателям, какие изменения подследственности произошли?

Александр Бастрыкин: Что касается расследования особо опасных преступлений, то за прошедшее время исключены из альтернативной подследственности и перешли в исключительную компетенцию Следственного комитета подавляющее большинство преступлений коррупционной направленности.

Кроме того, к подследственности ведомства были отнесены налоговые преступления, а также все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Недавно принят Федеральный закон, который наделяет следователей Следственного комитета также правом расследования уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, выявленных в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Этот законопроект был разработан Следственным комитетом, а затем внесен Правительством в Госдуму. Речь идет об оставлении в опасности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Несомненно, данные изменения повысят гарантии защиты прав детей.

Киберследователь - это серьезно

Дополнительная работа заставила внести важные изменения в работу Вашего ведомства. Можно раскрыть тайну и подробнее рассказать, с чем они связаны и чего они коснулись за последний год?

Александр Бастрыкин: Мы анализируем тенденции и криминогенную ситуацию. Исходя из этого принимаем определенные меры, в том числе по штатной структуре и специализации.

В 2020 году была оптимизирована штатная структура с сокращением обеспечительных должностей, укреплены следственные и криминалистические подразделения.

За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Поэтому был создан специализированный отдел по расследованию киберпреступлений.

Соответствующее подразделение расследует преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Действует специализированное подразделение, осуществляющее следствие по фактам нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

В текущем году начал работу Информационный центр (управление информации), который занимается укреплением оперативного взаимодействия с гражданами по современным электронным каналам связи.

Нерешенными остаются проблемы многих обманутых дольщиков в различных регионах, однако эта проблема находится в сфере нашего постоянного внимания. Так, например, недавно в суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Экспресс" Валерия Марковкина, обвиняемого в хищении средств нескольких десятков участников долевого строительства в Великом Новгороде. С учетом важности этого вопроса в Главном следственном управлении создано подразделение, расследующее факты нарушения прав участников долевого строительства.

Вернуть в казну

Следственному комитету уже 10 лет. Вы подсчитывали, а сколько всего уголовных дел пришлось расследовать Вашим сотрудникам?

Александр Бастрыкин: Следователи ведомства проделали колоссальный объём работы. В суды направлен почти миллион уголовных дел (978 473). Из них свыше 90 тысяч (92 400) - о коррупции; почти 9 тысяч (8 985) - о налоговых преступлениях; 6 880 - о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы; 89 511 - дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних; 3 357 дел - о преступлениях экстремистской направленности и 1 138 дел - о терроризме.

Но ведь Вы не раз говорили, что главное не столько поймать за руку, сколько возможность вернуть украденное.

Александр Бастрыкин: Да, это одна из важнейших задач. Мы смогли добиться существенного возмещения ущерба по уголовным делам - государству и гражданам, пострадавшим от преступлений, возмещено почти 400 миллиардов рублей (373,4 млрд рублей), наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 267 миллиардов 115 млн рублей. Максимальное возмещение ущерба достигнуто следователями по уголовным делам о налоговых преступлениях - более 218,5 млрд рублей, при этом стоимость имущества, на которое наложен арест по ним, составила более 71,4 млрд рублей. Стоит отметить, что таких убедительных результатов удалось достичь в том числе благодаря межведомственному взаимодействию. К примеру, Следственным комитетом совместно с ФНС России разработаны и внедрены методики по доказыванию умысла налогоплательщика на уклонение от уплаты налогов, что позволило решить давнюю проблему недостаточности имеющихся в материалах налоговых проверок данных, указывающих на умышленность действий налоговых уклонистов (определенного лица).

Также нередко по делам о нарушениях в банковской сфере мы устанавливаем имущество, на которое накладывается арест. Например, в ходе расследования дела о растрате в 2014-2017 годах денежных средств Банка "ЮГРА" к уголовной ответственности привлечены один из владельцев банка и три его руководителя. В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 523 млн рублей. По другому делу - о присвоении денежных средств коммерческого банка "Кредит Экспресс" - наложен арест на имущество фигурантов стоимостью более 71 млн рублей. Это дело сейчас рассматривается в суде.

Сертификат для сироты

Александр Иванович, при любом удобном случае подчеркиваете, что в зоне Вашего особого внимания - защита жилищных прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Что Вас в этих делах особо тревожит?

Александр Бастрыкин: Следственный комитет осуществляет постоянный мониторинг обеспеченности их жильем и регулярно информирует об этом руководство страны. Благодаря этому в ряде регионов наметилась позитивная динамика разрешения указанных вопросов.

Например, в прошлом месяце Законодательным собранием Алтайского края принят закон, отменивший один из ранее установленных критериев, согласно которому дети-сироты, претендующие на получение выплаты для покупки жилья, должны были иметь вступивший в законную силу до 1 января 2019 года судебный акт о предоставлении им жилого помещения. Отмена этого условия позволит существенно увеличить количество детей-сирот, имеющих право на получение выплаты. Такие же правила были приняты ранее в Приморском крае и в некоторых других субъектах.

Как видите, обеспечение жилищных прав сирот, зависит не только от экономических возможностей региона, но и от понимания важности этой проблемы органами исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации.

Также разработан проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Он направлен на расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот жильем, предусматривающих, в том числе предложенные Следственным комитетом меры по предоставлению нуждающимся жилищных сертификатов.

Что касается финансирования, то постановлением Правительства РФ от 29.04.2021 № 672 вопросы предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот переданы Минстрою России. Надеюсь, что это решение положительно повлияет на ликвидацию накопившейся задолженности по обеспечению сирот жилыми помещениями. Наша же задача - немедленно пресекать все возможные махинации с жилыми помещениями, предназначенными для детей-сирот, чтобы бюджетные средства, выделяемые на строительство им специализированного фонда, использовались строго по назначению, а предоставляемое жильё соответствовало всем санитарно-гигиеническим нормам.

Террор в Сети

Расследование преступлений, совершенных террористами и их помощниками - тоже ваша работа. А что, на ваш взгляд, сегодня главное в борьбе с экстремизмом и терроризмом?

Александр Бастрыкин: Следует продолжить совершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения производства и распространения экстремистских материалов в сети "Интернет". Не секрет, что молодежь, которая в периоды самоизоляции предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, распространяющих из-за рубежа экстремистскую идеологию и склоняющих отдельных лиц к терроризму. Не случайно эта тема стала одной из центральных на IХ Московской конференции по международной безопасности, проходившей с 22 по 24 июня текущего года.

И как противостоять этому?

Александр Бастрыкин: Для пресечения подобных преступлений на международном уровне необходимо регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для эффективного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами. Это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, передаваемой террористами, а также к сведениям об используемых ими электронных устройствах и их местонахождении.

Устройство работы с данными, содержащимися на различных носителях. Фото: пресс-служба СК РФ

Кроме того, с учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов. Считаю, что именно такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в сети Интернет.

Наряду с этим необходим еще более серьезный подход к вопросам профилактики таких преступлений. И большее значение здесь имеет воспитание подрастающего поколения, формирование у него правильных ценностей и ориентиров. В нашем ведомстве такая работа ведется не только посредством правового просвещения. Она включает специализированную программу для детей "Юный следователь", действует одноименное молодежное движение, осуществляется поисково-архивная и патриотическая работа с участием молодых людей. Однако данное направление требует системного подхода не только от правоохранительного блока. Это комплексная задача и органов власти, и общества.

И если мы уже затронули тему Интернета, надо отметить и проблему преступлений в отношении несовершеннолетних в сети. Мы принимаем системные меры к пресечению этих фактов. В текущем году направлено в суд уголовное дело в отношении Александра Вострова из Владимирской области, который в 2013-2015 годах совершил 31 эпизод преступлений в отношении 17 несовершеннолетних. Через сеть Интернет он побуждал детей к совершению развратных действий с применением фотовидеосъемки. Кроме того, обвиняемый посредством социальной сети распространил сведения о частной жизни несовершеннолетних, рассылая указанные фотографии друзьям и знакомым ребят, понуждая их совершать развратные действия.

О вирусе и допросе на расстоянии

Распространение коронавируса внесло изменения в работу Следственного комитета?

Александр Бастрыкин: Безусловно, пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в нашу работу. Мы одни из первых стали систематически применять режим видео-конференц-связи для проведения рабочих мероприятий. Он позволил нам оперативно реагировать на все социально значимые происшествия в регионах, а также осуществлять открытый диалог с гражданами и представителями общественности, исключив личный контакт. И в том числе по этой причине нам удалось сохранить высокую работоспособность ведомства, снизив риск заболеваемости. Сейчас в Следственном комитете активно идёт прививочная кампания, каждый сотрудник может получить вакцину в медпункте, расположенном в здании ведомства. В региональных следственных управлениях принимаются аналогичные меры.

Вместе с тем прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видео-конференц-связи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка.

Следственные действия будут проводиться, например, при невозможности личной явки участника уголовного судопроизводства для их производства по состоянию здоровья или иным уважительным причинам, а также для необходимости обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

Такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. В отдельных случаях позволит сократить сроки следствия, не потребует дополнительного бюджетного финансирования - ведь речь идет о всем доступном канале видеосвязи.

Эксперт, который рядом

Александр Иванович, Следственный комитет последнее время активно развивает собственную экспертную базу. Зачем?

Александр Бастрыкин: Важнейшим инструментом повышения качества следствия и сокращения сроков расследования преступлений является непрерывное совершенствование криминалистического и экспертного обеспечения. Это отмечал еще в 1963 году известный российский криминалист Иван Филиппович Крылов в работе "Судебная экспертиза в уголовном процессе". В Следственном комитете оно осуществляется созданным в 2017 году Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) и Судебно-экспертным центром, который образован и функционирует с июля 2020 года.

Объясните нашим читателям, как работает Судебно-экспертный центр?

Александр Бастрыкин: Сегодня в составе СЭЦ порядка 650 сотрудников. В нём проводятся 18 видов экспертиз (в том числе биологические, бухгалтерские, дактилоскопические, информационно-аналитические, компьютерно-технические, лингвистические, налоговые, оценочные (стоимостные), почерковедческие, психофизиологические, строительно-технические, судебно-медицинские, финансово-аналитические, фоноскопические и иные).

Работа с программным комплексом "мобильный криминалист". Фото: пресс-служба СК РФ

В настоящее время в рамках развития видеотехнической экспертизы предполагается внедрить новое направление - исследование снимков дистанционного зондирования земли, которое позволяет устанавливать территориальные изменения с течением времени, размерные характеристики, вид и состояние объектов. Такие экспертные исследования наиболее востребованы при расследовании экономических и экологических преступлений.

Следует подчеркнуть, что СЭЦ СК России плодотворно взаимодействует с Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) Следственного комитета. Например, сейчас совместно с сотрудниками НИИ криминалистики Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) эксперты СЭЦ СК России разрабатывают новые криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений.

А их можно открыто назвать?

Александр Бастрыкин: В настоящее время проводятся научные исследования по 28 актуальным темам следственной и судебно-экспертной деятельности. Среди них "Методика расследования преступлений, имеющих признаки скулшутинга", "Расследование преступлений прошлых лет", "Методика проверки сообщения и первоначальный этап расследования по делам о преступлениях, связанных с манипулированием рынком ценных бумаг и неправомерным использованием инсайдерской информации", "Криминалистическая характеристика серийных убийств, совершенных по сексуальному мотиву, и серийных половых преступлений", "Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных медицинскими работниками", "Планирование работы следователя на первоначальном этапе расследования преступлений", "Организация назначения и производства повторных судебных почерковедческих экспертиз", "Типовая методика исследования компьютерной информации" и др.

Помимо этого с использованием языков программирования Python и R Научно-исследовательским институтом криминалистики разработана на основе алгоритмов искусственного интеллекта технология построения поискового портрета серийного преступника, совершающего преступления на сексуальной почве, выявления в массиве нераскрытых преступных деяний тех, которые носят серийный характер и совершены одним и тем же субъектом. К примеру, с помощью таких технологий и ДНК-исследований раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с период с 2014 по 2020 год на территории нескольких районов г. Севастополя и в г. Ялте. Помимо этого раскрыто 26 убийств и одно покушение на убийство пожилых женщин, совершенных в период 2011-2012 гг. на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов (обвиняемый Тагиров).

В целом же в результате целенаправленной работы и внедрения в практику цифровых технологий с 2007 года раскрыто свыше 80 тысяч преступлений прошлых лет, и преступники понесли наказание.

Эхо Великой Отечественной

Александр Иванович, СК в последнее время часто сообщает о возбуждении уголовных дел, в которых идет речь о событиях очень давних - о Великой Отечественной войне. Расскажите, как идет расследование уголовных дел, связанных с геноцидом мирного населения в те страшные годы.

Александр Бастрыкин: В рамках проводимой работы по обеспечению централизованного расследования и применения единообразного подхода к квалификации деяний, связанных с обстоятельствами вновь выявленных преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, в августе прошлого года возбуждено уголовное дело по факту геноцида народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В одном производстве с данным уголовным делом соединено 16 ранее возбужденных дел по фактам массовых убийств мирных жителей Крыма, Волгоградской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками во время Великой Отечественной войны.

С учетом характера и особенностей событий, являющихся предметом расследования, необходимости проведения значительного объема следственных действий создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей центрального аппарата и территориальных следственных органов ведомства.

В ходе расследований в период с мая 2019 года по настоящее время на территории страны проведено более 98 осмотров мест происшествий - мест массового захоронения жертв немецко-фашистских захватчиков, эксгумированы костные останки более 840 лиц, из них не менее 200 - дети.

По всем извлеченным останкам назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых производство 637 завершено. С целью установления ДНК-профилей обнаруженных костных останков выполнены 12 судебно-биологических экспертиз.

Кроме того, проведены химическая, искусствоведческая и 13 баллистических судебных экспертиз по обнаруженным в ходе осмотров мест захоронений предметам, установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 2400 человек из числа очевидцев преступлений, а также родственников погибших.

Руководитель и сотрудники СК России по Смоленской области приняли участие в "Вахте памяти", цель которой - поиск останков погибших во время войны. Фото: пресс-служба СК РФ

Работа, по формированию общей доказательственной базы в рамках единого уголовного дела о геноциде народов Советского Союза, установлению ранее неизвестных мест массовых захоронений мирного населения и военнопленных, а также лиц, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности человечества в годы Великой Отечественной войны, продолжается. В том числе с привлечением представителей научного сообщества и специалистов по архивному делу.

Хочу в следователи

Откуда берете сотрудников? Расскажите, кто готовит для СК кадры?

Александр Бастрыкин: Мы продолжаем активно развивать ведомственные образовательные учреждения, совершенствовать учебные программы, готовить высокопрофессиональных специалистов. Академиями Следственного комитета налажен стабильный выпуск молодых офицеров, пополняющих ряды следователей. На новый виток выходит развитие кадетского движения. В настоящее время в системе Следственного комитета функционируют кадетские корпуса в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Завершается создание кадетского корпуса в Севастополе.

В приоритетном порядке в ведомственные образовательные организации обеспечен прием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из малообеспеченных и многодетных семей, детей ветеранов боевых действий и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и иных категорий лиц, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

Кроме тяжелой и большой работы, на что еще могут рассчитывать те, кто решил пойти работать в СК?

Александр Бастрыкин: Только в прошлом году мы приобрели 144 квартиры в Москве, которые будут распределены как служебное жилье среди сотрудников центрального аппарата. Открыт ведомственный санаторий "Родина" в Крыму. Теперь наши сотрудники, ветераны, члены их семей могут позволить себе отдых на морском побережье по очень приемлемым ценам и в комфортных условиях. Все возможное делается и для учащихся образовательных организаций, особенно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им дополнительно выплачиваются компенсации - более 14 тыс. руб. в месяц на питание; 97500 руб. в год на приобретение одежды. Предусмотрены также выплаты для приобретения учебной литературы и проездных документов.

С Днем рождения!

25 июля в нашей стране отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Редакция поздравляет Вас и всех сотрудников с профессиональным праздником.

Александр Бастрыкин: Спасибо. Хотел бы поздравить следователей всех ведомств и особенно следователей, ветеранов следствия, кадет и воспитанников образовательных учреждений Следственного комитета с профессиональным праздником -и поблагодарить за проделанную работу! Уверен, что к моим словам благодарности присоединятся миллионы наших сограждан. В их числе немалая часть социально незащищенных групп - детей, инвалидов, ветеранов, которым вы помогли защитить права в самых разных жизненно важных сферах.

Профессия следователя постоянно востребована, высоко оценивается обществом. Иначе и быть не может.

У нас есть силы и желание служить так, чтобы и дальше каждый человек в любом уголке нашей страны чувствовал себя под защитой Закона.

Справка "РГ"

25 июля 1713 года в ходе судебной реформы Петра I была основана следственная канцелярия Михаила Ивановича Волконского, ставшая первым вневедомственным следственным органом, к компетенции которого было отнесено расследование наиболее опасных преступлений, посягающих на интересы государства. В 2013 году по инициативе Следственного комитета РФ учрежден профессиональный праздник всех следователей страны - День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля. Этот день установлен постановлением Правительства от 27 августа 2013 года № 741.