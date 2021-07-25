Авторитетный медицинский журнал обвинили в сокрытии фактов о COVID

Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе в самом начале пандемии. Об этом заявил в своей книге медицинский исследователь и директор фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар.

По словам Фаррара, известное издание буквально с первых дней после начала вспышки коронавируса в китайском городе Ухань располагало данными исследований о том, что патоген способен передаваться от человека к человеку, однако не стало их публиковать.

Так, он сообщил о беседе с профессором из Нидерландов, который еще 16 января 2020 года отправил в издание рецензию на исследование, в котором была показана возможность передачи коронавируса от человека к человеку.

С заявлением Фаррара согласен и британский парламентарий Боб Сили. Он отметил в беседе с Daily Mail, что на счету была каждая секунда, при этом The Lancet не стремился сделать имеющуюся у издания информацию достоянием общественности.

"Он должен был проинформировать мировых ученых, врачей и специалистов в области общественного здравоохранения как можно скорее", - сказал Фаррара, добавив, что эта информация могла бы спасти многих людей.

Первые случаи коронавируса были обнаружены в Ухани, после чего вирус распространился по миру. Сейчас в сумме заразились более 193 миллиона человек, для 4,1 миллиона болезнь оказалась смертельной.