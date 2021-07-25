Новости

Первый взгляд на морских монстров из "Аватара 2" - на новых артах 13:35
В параде в сирийском Тартусе участвовали 9 кораблей и судов ВМФ России 13:33
Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 13:23
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Польши 13:21
Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине 13:19
Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира Олимпиады 13:19
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта 13:11
Площадь пожаров в Карелии превысила 11 тысяч гектаров 13:10
В Чехии назвали терроризмом кражу стрелочного указателя американцем в РФ 13:00
Названа причина смерти продюсера "Миража" и "Ласкового мая" Мускатина 12:52
На Дону поздравили лучницу Елену Осипову с олимпийской медалью 12:45
Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов" 12:44
В Балтийске показали эпизоды с боевыми стрельбами и высадкой морпехов 12:42
МХАТ может отказаться от Ольги Бузовой 12:36
Авторитетный медицинский журнал обвинили в сокрытии фактов о COVID 12:31
Путин наградил следователей, занимавшихся делами "Оборонсервиса" и Улюкаева 12:27
Оперштаб: в Москве выявлено 3 406 новых случаев COVID-19 12:26
От коронавируса умер знаменитый певец, "король свадеб" Самед Самедов 12:22
Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг 12:20
Фото: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз 12:16
Австрийская велогонщица стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке 12:11
Умерла актриса из "Мухтара" Зинаида Пасютина 12:09
Четыре человека погибли в ДТП под Коломной 12:06
Путин наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы 12:01
В небе над Петербургом пролетели 48 боевых самолетов и вертолетов 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 12:31
Рубрика: Общество

Авторитетный медицинский журнал обвинили в сокрытии фактов о COVID

Текст: Евгения Думанская
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе в самом начале пандемии. Об этом заявил в своей книге медицинский исследователь и директор фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
Вирусолог рассказал о трех фронтах борьбы с коронавирусом

По словам Фаррара, известное издание буквально с первых дней после начала вспышки коронавируса в китайском городе Ухань располагало данными исследований о том, что патоген способен передаваться от человека к человеку, однако не стало их публиковать.

Так, он сообщил о беседе с профессором из Нидерландов, который еще 16 января 2020 года отправил в издание рецензию на исследование, в котором была показана возможность передачи коронавируса от человека к человеку.

С заявлением Фаррара согласен и британский парламентарий Боб Сили. Он отметил в беседе с Daily Mail, что на счету была каждая секунда, при этом The Lancet не стремился сделать имеющуюся у издания информацию достоянием общественности.

"Он должен был проинформировать мировых ученых, врачей и специалистов в области общественного здравоохранения как можно скорее", - сказал Фаррара, добавив, что эта информация могла бы спасти многих людей.

Первые случаи коронавируса были обнаружены в Ухани, после чего вирус распространился по миру. Сейчас в сумме заразились более 193 миллиона человек, для 4,1 миллиона болезнь оказалась смертельной.

Общество Здоровье Общество Наука Общество СМИ и соцсети Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела