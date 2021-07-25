Байден потратил более 2 млрд долларов на разрушение стены Трампа

Президент Джо Байден тратит не менее трех миллионов долларов в день на подрядчиков, "чтобы наблюдать за сносом стены в пустыне", заявили республиканцы в сенате. Глава Белого дома пытается положить конец строительству стены, запланированной бывшим президентом Дональдом Трампом на границе США и Мексики, несмотря продолжающийся острый миграционный кризис.

"Президент Байден платит профессиональным строительным подрядчикам за эти действия два миллиарда долларов, и в то же время мы наблюдаем самое большое количество мигрантов, пересекающих нашу открытую границу за 20 лет", - сказал сенатор Джеймс Ланкфорд.

В отчете, опубликованном членами подкомитета Сената по правительственным операциям и пограничному контролю, идет речь о расходовании 10 миллиардов долларов, полученных Пентагоном на строительство приграничной стены. При этом, как выяснили республиканцы, значительная часть бюджета была потрачена на охрану строительных площадок и расторжение действующих контрактов с подрядчиками, сообщает New York Post. "Такая растрата ресурсов налогоплательщиков угрожает военной боеготовности и национальной безопасности", - говорится в отчете.

Республиканцы и другие политики обвиняют нынешнюю американскую администрацию в отсутствии пограничных барьеров, а также слабую политику Байдена в отношении миграционного кризиса, способствующую росту нелегальной иммиграции в США в последние месяцы.

Трамп построил 730 километров приграничной стены за время своего пребывания у власти, еще около 480 километров запланированы или находятся в стадии строительства. В июне федеральное правительство выявило почти 190 тысяч человек, пытавшихся незаконно пересечь юго-западную границу США, что на пять процентов больше, чем в мае. В этом году уже более миллиона нелегалов, по данным таможенных и пограничных служб США, пытались пересечь американо-мексиканскую границу. Такого количества попыток не было ни в одном календарном году с 2006 года.