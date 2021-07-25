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25.07.2021 21:32
Рубрика: Власть

Более 26 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 99 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 35 877 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 123,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2130 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более 1600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Семь заболевших лечат гражданские медики. Еще 514 человек изолированы на дому.

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У десяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 98 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 253 человек.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1445 человек, 294 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,1 тысячи пациентов, из которых свыше 8,3 тысячи - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 26167 человек, сообщили в военном ведомстве.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. Уже передано более 80,5 тонны жидкого кислорода для нужд регионов", - отмечается в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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