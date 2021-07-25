Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19

Британские врачи рассказали о новой категории умирающих от коронавируса людей: им за 40, и они не прививались. Об этом пишет Daily Mail.

В материалах отмечается, что ранее большинство таких пациентов были гипертоники в возрасте, диабетики или же люди с ожирением.

При этом издание со ссылкой на врачей указывает, что риску подвержены не только непривитые люди: немало тех, кто недавно умер от COVID, были по крайней мере частично привиты.

Эксперты говорят, что это не стало неожиданностью и было предсказуемо. Известно, что не менее 5% привившихся не реагируют на вакцины. Еще у 5% препараты могут спровоцировать слабый ответ в связи с состояниями, которые ставят под угрозу их иммунную систему. Речь в первую очередь о пациентах с трансплантатом, которые вынуждены принимать высокие дозы подавляющих механизмы борьбы с инфекциями лекарств, и пациенты с раком крови составляют большинство этой группы. Вместе это примерно три миллиона человек.

Возраст также продолжает оставаться фактором риска. Вакцины способны снизить риск умереть от коронавируса в 20 раз. Тем не менее риск летального исхода для 70-летнего человека в 32 раза выше, нежели для 35-летнего.