Британских журналистов могут приравнять к шпионам

В рамках поправок к закону о гостайне Лондон фактически хочет приравнять к шпионам сотрудников СМИ, которые публикуют конфиденциальные данные, оказавшиеся в их распоряжении в результате утечек.

Наказание за такие действия может достигать 14 лет лишения свободы. Правозащитники наряду с юридической комиссией призвали власти предусмотреть защиту для журналистов, которая исключила бы их уголовное преследование. Но в МВД заявили, что такой шаг "подорвет усилия по предотвращению вредительского несанкционированного раскрытия информации, которое не отвечало бы общественным интересам".

Активисты и журналистское сообщество выступили против планируемых изменений, заявив, что они убьют свободу слова в стране и лишат СМИ возможности сообщать о несправедливостях со стороны властей, отмечает Daily Mail. Критики реформ приводят в пример увольнение главы минздрава Мэтта Хэнкока после журналистского расследования о его романе с замужней коллегой и нарушении коронавирусных ограничений. Если бы новые правила уже действовали, то против сообщивших о "грехах" министра журналистов завели бы уголовное дело.