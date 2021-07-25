ЦБ и кредитные организации разошлись в подходах к регулированию экосистем

Банк России отреагировал на письмо крупнейших российских кредитных организаций, касающееся концепции регулирования экосистем, - оценка воздействия, которую представили банки, выполнена некорректно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ЦБ.

Экосистемы - это набор разнородных услуг, которые люди могут приобретать в одном месте. Например, в одном мобильном приложении покупать одежду, заказывать еду, вызывать врача, бронировать авиабилеты, открывать депозиты. Такой вариант ведения бизнеса оказался очень выгодным: можно предлагать клиентам адресную рекламу, а "зацикленность" на одной экосистеме повышает ее общий доход.

Пока такие коллаборации были небольшими или предлагали мало услуг, их воспринимали с воодушевлением, рисков никто не видел. Прошло десять лет: Apple, Google, Amazon и Facebook прикормили вокруг себя немыслимое число пользователей, развили множество сервисов, в том числе платежных. В России вообще нестандартная ситуация: свои экосистемы начали развивать банки. ЦБ увидел в этом риск увеличения вложений кредитных организаций в непрофильные активы и поэтому предложил свою концепцию регулирования экосистем.

Ранее главы крупных банков раскритиковали эту концепцию. "Мы изучили комментарии банков и можем уверенно сказать, что предлагаемые подходы к регулированию экосистем и рисков иммобилизованных активов (ИА) не приведут к негативным последствиям для сектора, - отметили в пресс-службе Банка России. - И уж точно можем сказать, что филиальная сеть из-за нового регулирования не пострадает. Наоборот, будет положительный эффект. Во-первых, мы в отличие от многих других регуляторов даем банкам возможность развивать экосистемы, что позволит им совершенствовать технологии и развивать продукты, и при этом ограничиваем риски для кредиторов и вкладчиков. Во-вторых, банки с уже большой концентрацией ИА на балансе будут вынуждены их постепенно продавать или покрывать капиталом, что также будет способствовать снижению рисков".

По словам регулятора, оценка воздействия, которую представили банки, некорректна. "В частности, для определения вычета использованы неподтвержденные вводные по коэффициентам иммобилизации, которые мы планируем еще калибровать; использован базовый капитал вместо общего; расчет сделан в моменте, хотя мы предлагаем пятилетний переходный период для того, чтобы банки успели адаптироваться; не учитывается генерация капитала и возможность банков снижать концентрацию ИА, - уточнили в пресс-службе ЦБ. - По нашим предварительным оценкам, даже при консервативных допущениях все банки в перспективе смогут выдержать нормативы с учетом нового регулирования. При этом некоторым из них действительно придется снизить концентрацию ИА за счет продажи части непрофильных активов или распределить на них дополнительный капитал".

В Банке России планируют в ближайшее время запросить у кредитных организаций более детальные данные об объемах ИА и их составе, которые позволят регулятору оптимальным образом настроить регулирование, и рассчитывают на конструктивную обратную связь.

В июне Банк России представил консультативный доклад по рискам участия банков в экосистемах. В его основе - вопросы регулирования банков. В нем выделяется три варианта участия банка в экосистеме - экосистема строится вокруг банка, банк участвует на партнерских началах в экосистеме или какая-либо IT-компания купила банк ради построения экосистемы.

Риски, возникающие у банка в этих вариантах, заметно различаются. Так, в случае небольшого банка, купленного как финансового инструмента для экосистемы, наиболее существенным станет риск информационной безопасности. "В частности, цифровизация операционных процессов, развитие электронных сервисов и, как следствие, обогащение и передача большого объема данных между участниками экосистемы могут увеличить риск несанкционированного использования данных", - говорится в докладе. Сейчас на российском рынке экосистемы активно развивают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-банк. Но регулирование затронет всех участников рынка и непрофильные активы у них на балансе, а не только экосистемы, ранее сообщал ЦБ.

Банк России в рамках концепции предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) - предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Для ее расчета банкам нужно будет разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации. Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025-2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

С критикой такого подхода выступили крупнейшие российские банки, сообщал РБК. Письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. По их мнению, новые правила могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах и тому, что более ста банков нарушат нормативы достаточности капитала.

"Более 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых находится в регионах, - заявил "РГ" Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. - В результате сильнее всего пострадают кредитные организации с развитой сетью филиалов. Чтобы подстроиться под новые условия, банкам придется закрывать отделения. Кроме того, в новых условиях банкам придется стать строже к заемщикам, а также чаще идти на уничтожение предприятий, чем заниматься восстановлением их деятельности. Такие изменения скажутся и на кредитовании реального сектора экономики. Для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал".

Эксперты, опрошенные "РГ", считают, что Банку России стоит пересмотреть свой подход к созданию экосистем. "Вся вновь создаваемая национальная технологическая инфраструктура (НТИ) должна проектироваться, развиваться и управляться исключительно государством в лице уполномоченных им институтов. Коммерческие организации (например Сбербанк) могут принимать участие в дальнейшем развитии и эксплуатации объектов НТИ, но только в случае делегирования им государством соответствующих функций", - заявил зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов. По его словам, объем этих функций должен быть понятен, конкретно очерчен и определен таким образом, чтобы впоследствии для всех объектов НТИ обеспечивать главенствующее (монопольное) положение государства.

Ни в одной стране мира банки не являются создателями экосистем. В США банкам в принципе не разрешается деньги размещать в экосистемы и что-то иное, не относящееся к банковской деятельности. В России некий промежуточный вариант - это нормально, считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил риски избыточного регулирования в действующем подходе: "Проблема в том, что постепенное ужесточение риск-чувствительного лимита на вложения в иммобилизованные активы предложено в расчете на то, что банки будут со временем продавать часть акций компаний, составляющих "ядро" созданных ими экосистем. Но для этого необходим развитый фондовый рынок, а российский рынок пока сложно назвать таковым. Поэтому к ужесточению подходов в этой сфере необходимо подходить достаточно аккуратно".