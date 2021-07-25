Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 86-88 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Рубль получил поддержку от ужесточения монетарной политики Банка России. ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых. Регулятор оставил сигнал о возможности дополнительного подъема ставки позднее в этом году. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну.

Также в пользу рубля будет выступать пик июльского налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку для выплат в бюджет. В понедельник будут уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы, а в среду - налог на прибыль. Суммарно налоговые выплаты, по нашим оценкам, могут составить 1,7 трлн рублей. Дополнительную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут конвертация иностранными инвесторами рублевых дивидендов в валюту, ежедневные покупки валюты на 13,5 млрд рублей Минфином в рамках бюджетного правила, а также увеличение спроса на валюту для внешнего туризма после открытия Турции, Египта, Кипра и ряда других стран.

Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание ФРС США по монетарной политике в среду. В базовом сценарии мы ожидаем, что американский ЦБ сохранит околонулевую ставку и программу выкупа активов объемом $120 млрд в месяц неизменными, а также воздержится от сигналов постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. В этом случае рисковые активы могут получить дополнительный импульс к росту, а рубль продолжит укрепление.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и американский ЦБ заявит о готовности быстрее сокращать программу количественного смягчения, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля в сторону 75 к доллару и 88 к евро.

Нефть

Варвара Пономарева, руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург":

- Мы ожидаем, что динамика фьючерсов Brent на следующей неделе будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. Распространение штамма Дельта снижает перспективы восстановления спроса на нефть, что негативно для котировок "черного золота", и инвесторы будут обращать особое внимание на новостной фон вокруг пандемии.

На прошлой неделе неожиданный рост запасов в США не вызвал ощутимой реакции у инвесторов, в связи с чем данные на этой неделе также могут оказать лишь умеренное влияние на котировки. Переговоры по иранской ядерной сделке не возобновятся минимум до августа, и возврат иранской нефти на рынок пока откладывается.

На следующей неделе состоится заседание ФРС США. Мы ожидаем, что на фоне слабого восстановления рынка труда и роста заболеваемости ФРС пока не станет объявлять сроки начала сворачивания программы покупки активов. Это может умеренно усилить спрос на рисковые активы, в том числе и на нефть. У фьючерсов Brent есть потенциал к росту, но дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации может вновь опустить котировки ниже $70/барр.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок акций на будущей неделе продолжит исходить в своей динамике прежде всего из внешних ориентиров - общерыночного риск-аппетита, цен на нефть, геополитики.

Общерыночные настроения могут в первую очередь зависеть от результатов заседания ФРС США 28 июля и сигналов американского регулятора. Преобладают шансы на сохранение мягкости на фоне неуверенности восстановления рынка труда США и новой волны усиления вирусных рисков. При таком сценарии российские акции и рубль могут сохранить положительную динамику.

На рынке нефти, как мы и ожидали, произошла постепенная переоценка достигнутых ОПЕК+ решений, и после эмоционального провала котировки "черного золота" восстановились до уровней $72-73. В случае если ФРС на будущей неделе не даст повода для новой просадки в рисковых активах, мы сможем увидеть откат индекса доллара в направлении 92-92,5 п., что в свою очередь поддержит умеренный восходящий импульс в нефти и других commodities. При этом важными для нефтяных цен останутся статистические данные по запасам топлива (27-28 июля) и буровой активности в США (30 июля).

В геополитическом разрезе "сюрпризы" возможны в любой момент, но в целом в последнее время наметилось затишье новостного фона, связанного с негативными аспектами для России, что является фактором поддержки рублевых активов.

Банк России в пятницу повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5%. В теории для рынка акций это негативный тренд, так как он связан с увеличением долговой нагрузки и удорожанием заемных ресурсов. Тем не менее мы не ждем существенного влияния подъема ключевой ставки на акции - как я уже отметил выше, базовыми ориентирами для отечественных индексов продолжит служить внешняя конъюнктура.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на будущей неделе будет формироваться в пределах 3720-3820 п., индекс РТС - в диапазоне 1550-1650 п.