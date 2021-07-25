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25.07.2021 19:07
Рубрика: Экономика

Что ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБ

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
В Банке России не исключают некото­рого перетока денег частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады после резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 5,5% до 6,5% годовых. Перенаправить часть денег граждан с потребления на сбережение в том числе и с помощью влияния ключевой ставки на ставки по вкладам - одна из де-факто заявленных целей Банка России, которая, по мнению регулятора, поможет остановить рост потребительских цен. Заметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.
Сейчас максимальные ставки по вкладам в крупных банках едва превышают 5% годовых. Фото: Reuters Сейчас максимальные ставки по вкладам в крупных банках едва превышают 5% годовых. Фото: Reuters
Сейчас максимальные ставки по вкладам в крупных банках едва превышают 5% годовых. Фото: Reuters

В пятницу Банк России в четвертый раз подряд ключевую ставку, на этот раз она выросла сразу на один процентный пункт. Это нестандартный (большой) шаг для изменения ключевой ставки, в последний раз сравнимые шаги изменения ставки применялись ЦБ в кризисном 2014 году.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Банк России обосновал повышение ставки отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и ускоренным восстановлением экономики после коронакризиса. По итогам 2021 года, как теперь ожидает ЦБ, инфляция может составить 5,7-6,2%. Признаки ослабления инфляционного давления есть, но устойчивого замедления инфляции пока не видно, подчеркнула на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ключевая ставка повышается с марта (с 4,25%), за это время наметилась тенденция к росту ставок по вкладам и кредитам, отметили в ЦБ.

Увеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ. Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России. Рост процентных ставок позволит восстановить интерес населения к сбережениям, подчеркнула Набиуллина. Это в перспективе должно помочь и в борьбе с ускоренной инфляцией, поскольку природу этого ускорения Банк России видит в первую очередь в выросшем внутреннем спросе, под который не может подстроиться предложение.

Ставки по вкладам пока растут слишком медленно, подчеркивают в ЦБ

По словам Набиуллиной, если ставка по депозитам будет более привлекательной, чем сейчас, то может произойти некоторое изменение потоков сбережений с фондового рынка в банки. В первой декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках по объему депозитов составляла 5,3%. В начале года тот же показатель был ниже 4,5%. Весной ЦБ оценивал число частных инвесторов на российском фондовом рынке в 12,7 млн человек, по итогам 2020 года было 9,9 млн человек. За первое полугодие 2021 года частные инвесторы вложили в акции 412 млрд рублей, за весь 2020 год - 503 млрд рублей.

Набиуллина ожидает снижения цен на "борщевой набор"

"Повышение ключевой ставки отразится не только на ставках по депозитам, но и на доходности облигаций. А рынок акций продолжает демонстрировать еще позитивную динамику. Поэтому скорее всего та часть населения, что уже вывела деньги на биржу и предпочла для себя такой инструмент инвестирования, не будет переводить деньги обратно в банки", - полагает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова. С другой стороны, клиенты, которые не ушли на биржу и не хранили деньги на депозитах из-за опасений потерять их в кризисное время, могут начать задумываться о размещении депозитов в банках, поскольку их доходность вырастет, допускает она.

Нынешнее повышение ключевой ставки может оказаться последним в текущем цикле, не исключила и Эльвира Набиуллина. Вероятная пауза в ужесточении монетарной политики ЦБ уже вызвала на этой неделе активный рост ОФЗ, относительно высокая доходность которых может привлечь нерезидентов, что выступит дополнительным драйвером роста рубля, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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