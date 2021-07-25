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25.07.2021 19:25
Рубрика: Власть

ЦИК зарегистрировал списки еще трех партий на выборы в Госдуму

Текст: Валентина Егорова, Петр Орлов
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Центризбирком зарегистрировал федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму без бизнесмена Павла Грудинина. Ситуация стала предметом рассмотрения после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора. Выяснилось, что на момент подачи документов на регистрацию партсписка Грудинин владел акциями компании Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Это нарушение закона, и ЦИК не оставалось ничего другого, как исключить его из списка кандидатов.

На заседании комиссии в субботу проект соответствующего постановления представил член ЦИК Константин Мазуревский. Он пояснил, что при подаче документов на регистрацию федерального списка КПРФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, входящий в общефедеральную тройку, заявил, что не владеет зарубежными финансовыми инструментами. Однако 13 июля его бывшая супруга Ирина заявила, что у Грудинина есть акции белизской компании.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

В открытом письме на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой она рассказала, что заявление обернулось для нее "настоящим кошмаром". Против нее, инвалида второй группы, "обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ". Грудинина боится, что ее бывший супруг может получить доступ к власти, которую использует против нее и других людей. "Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все", - написала Ирина Грудинина.

Адвокаты Грудининой на созванной ими пресс-конференции, сообщили, что нашли компанию, зарегистрированную в Белизе. Этой компанией, по их данным, владеет Павел Грудинин. По закону, если у человека есть иностранная собственность, он не вправе быть депутатом.

Компания, о которой идет речь, создана в 2003 году в Белизе. "Он владеет офшорной компанией, и это позволяет уходить от налогов, - утверждает адвокат Дмитрий Мальбин. - У него в настоящий момент существуют акции, он владеет и продолжает владеть".

Сам кандидат опроверг сведения о белизском активе в письме на имя зампреда ЦИК Николая Булаева. Затем рабочая группа ЦИК, исходя из презумпции добросовестности кандидатов, рекомендовала зарегистрировать весь список КПРФ без изъятий. Но 22 июля в ответ на запрос комиссии поступили сведения от Генпрокуратуры, подтверждающие наличие у Грудинина акций зарубежной компании по состоянию на 14 июля 2021 года, то есть на момент подачи документов на регистрацию партийного списка. Грудинин, выступая на заседании ЦИК, заявил, что запрос Генпрокуратуры был направлен в компанию, которая не имеет отношения к Bontro LTD и не могла представить необходимую информацию. Кроме того, бизнесмен уверяет, что фирма уже закрыта, а сам он перестал быть собственником еще в апреле 2017 года.

Для того чтобы прояснить ситуацию, слово на заседании получил также юрист Артем Игнатенко, представляющий интересы Грудининой, который заявил, что располагает доказательствами обратного.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Памфилова раскритиковала тех, кто выставляет двойников на выборах

"Нас совершенно не интересуют их личные дрязги, нас интересует, есть ли сведения, которые дают нам дополнительную информацию, отличающуюся от того, что сказал Павел Николаевич", - подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что информации от Генпрокуратуры достаточно для исключения кандидата из списка. В постановлении комиссии указано, что законом о выборах депутатов Госдумы предусмотрено, "что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов". Наличие таких инструментов на момент подачи документов о регистрации - основание для исключения кандидата из федерального списка партии. Принимая во внимание все эти обстоятельства, ЦИК постановил исключить Грудинина из числа кандидатов в Госдуму от КПРФ и зарегистрировать партийный список в количестве 344 человек. ЦИК всегда выступает за конкуренцию, но идти против закона комиссия не может. "Для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, если бы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон", - заявила Элла Памфилова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по окончании заседания заявил журналистам, что партия подаст в Верховный суд РФ апелляцию на решение ЦИК.

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