Новости

Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян 21:00
Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида 20:21
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ 19:48
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 19:35
В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта 19:20
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 18:59
В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу 18:45
Офис Меркель обещает невакцинированным серьезные ограничения 18:40
Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде 18:08
Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте 18:05
Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной" 17:53
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 17:52
Тайфун "Иньфа" парализовал Шанхай 17:37
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра 17:12
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 17:08
Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра в Приамурье 16:50
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады 16:43
Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3 16:38
Названы регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами 16:16
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом Хорватии 16:12
Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио 16:03
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм амурскому министру 15:53
Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 15:48
Финансовая грамотность россиян повысилась во время пандемии 15:30
Звезды "Ходячих мертвецов" хотят сыграть родителей Бэтмена 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
25.07.2021 20:21
Рубрика: Общество

Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида

Текст: Елена Яковлева

Основания международной политики после пандемии должны быть пересмотрены, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Иначе, по его мнению, увеличится угроза "духовного" ковида, связанного с потерей нравственных основ, ростом экстремизма и военного противостояния. Он сделал это заявление по итогам 28-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), завершившейся на Крите.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского II степени

"Страны Африки и Ближнего Востока требуют восстановления христианских основ в отношениях между странами, призывают отказаться от эгоизма, взаимного непризнания вакцин, - сказал Сергей Гаврилов. - Африканские парламентарии особенно отмечают катастрофически низкий уровень вакцинации в условиях распространения новых вариантов коронавируса, паралич торговли, рост голода и нищеты, что в совокупности может спровоцировать серьезный общеафриканский кризис".

По мнению Сергея Гаврилова, африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь со стороны развитых стран. Речь идет в том числе и о направлении необходимого количества вакцин.

Он отметил также, что представителями делегаций Ближнего Востока были подняты вопросы защиты прав православного населения Палестины и охраны института традиционной семьи от попыток исказить суть семьи и традиционного воспитания детей.

Участники Ассамблеи предложили усилить миротворческую деятельность МАП в связи с угрозой использования новых видов вооружений. Парламентарии Балканских стран видят опасность угрозы роста экстремизма в Косово и отказа от признания странами, развязавшими войну против Югославии, своей ответственности за последующий геноцид православного населения.

Греческая сторона поднимала вопросы о необходимости изменения статуса Собора Святой Софии и возвращения ей статуса церкви.

Сергей Гаврилов отметил, что "представители парламентов от Прибалтики до Ближнего Востока объединились в признании необходимости восстановления традиционных религиозных ценностей в качестве основы будущего мироустройства".

Участники Ассамблеи предложили провести встречи с руководством Всемирной исламской лиги и Парламентского союза Организации исламского сотрудничества.

"Предстоит серьезный диалог в Иране, Саудовской Аравии, в Африке. Мы готовим в России ряд мероприятий с целью обмена опытом сотрудничества основных конфессий, предотвращения угроз миру и распространения экстремизма", - уточнил он.

В Сирии и Иордании планируются встречи по вопросам сохранения христианского наследия и присутствия на Ближнем Востоке, защиты прав христиан.

На 28-й Генеральной Межпарламентской Ассамблее Православия (МАП) выступили представители парламентов из 16 стран и руководители многих международных организаций.

Общество Религия Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела