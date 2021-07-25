Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида

Основания международной политики после пандемии должны быть пересмотрены, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Иначе, по его мнению, увеличится угроза "духовного" ковида, связанного с потерей нравственных основ, ростом экстремизма и военного противостояния. Он сделал это заявление по итогам 28-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), завершившейся на Крите.

"Страны Африки и Ближнего Востока требуют восстановления христианских основ в отношениях между странами, призывают отказаться от эгоизма, взаимного непризнания вакцин, - сказал Сергей Гаврилов. - Африканские парламентарии особенно отмечают катастрофически низкий уровень вакцинации в условиях распространения новых вариантов коронавируса, паралич торговли, рост голода и нищеты, что в совокупности может спровоцировать серьезный общеафриканский кризис".

По мнению Сергея Гаврилова, африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь со стороны развитых стран. Речь идет в том числе и о направлении необходимого количества вакцин.

Он отметил также, что представителями делегаций Ближнего Востока были подняты вопросы защиты прав православного населения Палестины и охраны института традиционной семьи от попыток исказить суть семьи и традиционного воспитания детей.

Участники Ассамблеи предложили усилить миротворческую деятельность МАП в связи с угрозой использования новых видов вооружений. Парламентарии Балканских стран видят опасность угрозы роста экстремизма в Косово и отказа от признания странами, развязавшими войну против Югославии, своей ответственности за последующий геноцид православного населения.

Греческая сторона поднимала вопросы о необходимости изменения статуса Собора Святой Софии и возвращения ей статуса церкви.

Сергей Гаврилов отметил, что "представители парламентов от Прибалтики до Ближнего Востока объединились в признании необходимости восстановления традиционных религиозных ценностей в качестве основы будущего мироустройства".

Участники Ассамблеи предложили провести встречи с руководством Всемирной исламской лиги и Парламентского союза Организации исламского сотрудничества.

"Предстоит серьезный диалог в Иране, Саудовской Аравии, в Африке. Мы готовим в России ряд мероприятий с целью обмена опытом сотрудничества основных конфессий, предотвращения угроз миру и распространения экстремизма", - уточнил он.

В Сирии и Иордании планируются встречи по вопросам сохранения христианского наследия и присутствия на Ближнем Востоке, защиты прав христиан.

На 28-й Генеральной Межпарламентской Ассамблее Православия (МАП) выступили представители парламентов из 16 стран и руководители многих международных организаций.