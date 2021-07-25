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25.07.2021 06:00
Рубрика: Экономика

До какой отметки рубль сможет опустить доллар в августе

Текст: Георгий Панин
Главное событие этой недели для рубля, создающее задел и на август, - повышение ключевой ставки ЦБ России сразу на один процент до 6,5 процента. Это самое большое разовое увеличение с 2014 года. Но есть и еще более весомый фактор, который может повлиять на курс рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, проанализировал создавшуюся ситуацию и дал прогноз по курсу доллара и евро к рублю на август:

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- О предпосылках решения Банка России по ключевой ставке красноречиво говорит брошь главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая была на ней во время пресс-конференции по итогам заседания. Председатель Центробанка, как многие считают, своими украшениями посылает месседжи рынку.

На сей раз это было изображение тучи с дождем. Что ж, речь, очевидно, о надвинувшейся грозе рекордной за пять лет инфляции, составившей 6,5 процента в июне. ЦБ считает ее основной проблемой, с которой и будет бороться, в частности, увеличением ставок и в дальнейшем. Вердикт регулятора был предсказуем, и в преддверии его рубль укреплялся несколько дней.

В унисон с этим фактором действует, пожалуй, более сильный. Внешние рынки вновь после некоторого колебания проникнуты оптимизмом в связи с перспективами продолжения ультрамягкой денежно-кредитной политики Федрезерва США. Это также драйвер среднесрочного влияния.

Повышается спрос на рисковые активы. Поднимаются фондовые индексы. Баррель Brent, опускавшийся было в цене ниже 68 долларов в середине недели, к ее окончанию закрепился вновь выше 74 долларов. И имеет потенциал роста к 76-77 долларов в августе.

Неделя, завершившись позитивно для рубля, передала эстафету окончанию июля и началу следующего месяца.

В понедельник, 26 июля, торги, вероятно, будут проходить на достигнутых уровнях, без существенных изменений, в связи с отсутствием запланированных сильных новостей и статистики. Актуальный диапазон на день относительно невелик: 73,2 - 74,2 рубля за доллар и 86,3-87,3 рубля за евро.

На следующей рабочей пятидневке наиболее важным может стать среда, 28 июля. Будут опубликованы данные по ВВП, объему розничных продаж, безработице в России за июнь. Такой "джентльменский набор" может прояснить перспективы экономики и возможность изменения ставки ЦБ в августе.

Но главное - в этот день состоится заседание ФРС, от которого ждут посылов о будущем денежного стимулирования американского регулятора. В случае намеков о его уменьшении в 2022 году рисковые активы и рубль, в частности, получат удар. А доллар - подъем. Если же Джером Пауэлл с командой заявят о сохранении мягкой политики на перспективу, фондовый рынок, нефть, российская валюта будут иметь поддержку для роста.

До конца июля инвесторы также обратят внимание и на данные о ВВП США в четверг, ВВП еврозоны и инфляции в США в пятницу. Для рубля нюансы данных событий способны вылиться в более широкий недельный технический коридор возможных колебаний. Он может составить ориентировочно 72-75 рублей за доллар и 85,7-88,2 рубля за евро.

Август же традиционно вызывает опасения для инвесторов в российские активы. Однако пока нет веских оснований искать тревожные факторы. Ведь даже наступление новых штаммов коронавируса не изменило существенно в июле общий тренд оптимизма на финансовых рынках. Их позитивный настрой, поддерживаемый масштабными финансовыми вливаниями от ФРС и Казначейства США, оказывает содействие и курсу рубля.

Фото: PhotoXPress
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К этому добавится увеличение доходности и привлекательности рублевых инструментов после серьезного повышения ставки ЦБ. Оно останется ориентиром на весь месяц, поскольку в августе заседания регулятора не будет.

С другой стороны, ограничивать укрепление рубля станет, вероятно, увеличение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. Оно может произойти в августе из-за повышения нефтяных цен. Да и в целом ситуация в бюджетной сфере, необходимость стимулирования роста не способствуют допущению экономическими властями сильного укрепления рубля.

И конечно же, не исключены неожиданные "черные лебеди", из-за которых у августа плохая репутация.

Итак, вероятно, все-таки в августе не будут преодолены отметки доллара 70-71 рубль и евро - 84-85 рублей. Но вряд ли стоит ожидать и превышения 75-76 рублей за доллар и 89-91 рубль за евро.

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