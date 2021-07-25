Эксперт: "Дельта" - один из самых инфекционных респираторных вирусов

США, как и многие другие страны, вступили в еще один "поворотный момент" в пандемии, считает глава Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) Рошель Валенски. Вариант коронавируса "дельта" является "одним из самых инфекционных респираторных вирусов, о которых мы знаем и которые я видела за свою 20-летнюю карьеру", - цитирует специалиста Washington Post.

В CDC заявили, что эта, более контагиозная (заразная) форма вируса в настоящее время ответственна более за чем 8 из 10 случаев заболевания COVID-19 в США. Белый дом пообещал выделить дополнительно 1,6 миллиарда долларов на борьбу со вспышками с помощью тестов и профилактики.

В Белом доме заверили, что любые новые официальные указания должны будут исходить от CDC и чиновники не намерены вмешиваться в работу ученых. В администрации президента не скрывают растущуей озабоченности по поводу угрозы широкого распространения варианта "дельта" и не исключают, что, возможно, потребуется вновь ввести некоторые ограничения, чтобы замедлить его распространение.

Между тем, вспышки коронавируса усиливаются в Азии и Австралии, где также распространяется дельта-вариант. Юго-Восточная Азия особенно уязвима, потому что этот регион является одним из наименее вакцинированных мест на планете. Возобновились запреты на поездки, такие как ограничения Филиппин на поездки из Малайзии и Таиланда. Таиланд, в свою очередь, закрывает общественные места и парки в Бангкоке. Локдаун объявлен в Сиднее, также в Австралии ограничено перемещение людей между отдельными штатами.