Эксперты рассказали, как бороться со стрессом с помощью простой воды

Одним из самых действенных "ингредиентов" борьбы со стрессом эксперты называют обычную воду. Причем употреблять ее можно как внутрь, так и сверху. Даже просто созерцание воды успокаивает нервную систему и понижает уровень стресса. Ее звук часто используют для медитаций.

"Может помочь плавание. Оно является мощным антистрессовым фактором, так как дает аэробную нагрузку, укрепляет сердечно-сосудистую систему, ускоряет обмен веществ, оздоравливает позвоночник. Во время плавания усиленно вырабатываются эндорфины - гормоны счастья, улучшающие настроение и внешний вид, снимающие напряжение и понижающие уровень стресса", - говорит психолог-психотерапевт Яна Лейкина.

Также полезны ванны и ванночки, умывания и душ - особенно контрастный. Но обратите внимание на самочувствие: если вы после ванны чувствуете усталость, возможно, вы давно находитесь в состоянии хронического стресса. Выход из него - постепенное снятие напряжения. Больше пить чистой воды, делать ванночки для ног, принимать контрастный душ, гулять на свежем воздухе. Питьевая вода помогает нейтрализовать последствия стресса. Часто в момент нервного напряжения организм испытывает спазмы. Они в свою очередь блокируют чувство жажды - мы забываем пить. Это может спровоцировать обезвоживание, а нехватка воды стимулирует выработку гормона стресса - кортизола.

"То есть, отказавшись от питья, вы можете усугубить свое состояние, стать более раздражительным, испытать приступ паники, усилить тревожность. И наоборот, если вы будете пить воду, то уровень тревожности снизится. Это поможет быстрее справиться со стрессом", - говорит Яна Лейкина.

Именно поэтому в моменты сильных эмоциональных потрясений человеку предлагают выпить стакан воды - это помогает частично погасить напряжение, обеспечить организм необходимым количеством жидкости для преодоления стрессовых реакций.

Кроме того, вода в момент острых потрясений спасает от лишних килограммов тех, кто привык заедать нервное напряжение: жидкость притупляет желание немедленно съесть что-нибудь вкусное и вредное. При этом ни чай, ни кофе воду заменить не могут. Они дают только краткосрочное облегчение. Нужна чистая вода хорошего качества.

Воспользуйтесь привычкой людей, ведущих здоровый образ жизни: берите с собой бутылку воды комнатной температуры, говорят в Союзнапитках.

"Перед покупкой воды внимательно изучите этикетку. Это поможет определиться с выбором. На этикетке указывается, питьевая вода или минеральная, с газом или без, место ее происхождения. Обратите также внимание на срок годности и условия хранения", - советует директор по качеству Союзнапитков Людмила Хомич.

По ее словам, для борьбы со стрессом лучше подойдет обычная, питьевая, негазированная вода комнатной температуры: слишком холодный напиток создаст дополнительный стресс для организма.

"Важно в течение всего дня выпивать 6-8 стаканов и контролировать этот процесс. В жару следует пить воду маленькими глотками, задерживая ее во рту. Пить залпом большими глотками не рекомендуется, потому что мозг не успеет осознать, что организм напоили. Можно использовать капельный метод - пить в течение часа по 1-2 глотка в движении", - говорит Яна Лейкина.

Кроме того, посоветовавшись с врачом, можно использовать минеральную воду. Существует категория вод, помогающих нервной системе. Это минеральные воды с магнием: они обладают успокаивающим эффектом и позволяют снизить уровень стресса и устранить нервное перенапряжение, рассказывают в Союзнапитках.

Минеральная вода делится на три вида: столовая, лечебно-столовая и лечебная в зависимости от концентрации минеральных веществ, напоминает Хомич. По ее словам, лечебные воды обладают наибольшей концентрацией и оздоравливающим эффектом, их лучше употреблять курсами, по рекомендации врача. Тогда будет достигнут максимальный результат.

Как быть, если вы постоянно забываете пить воду? Держите ее перед глазами - и дома, и в офисе. Бутылочка воды, красивый стакан, напоминание на телефон со звуком воды - годится все, что работает. Через некоторое время у вас выработается новая полезная привычка.